Le Vietnam figure parmi les trois destinations Asie et Pacifique les plus recherchées

Le Vietnam figure parmi les trois destinations les plus recherchées par les voyageurs de la région de l’Asie et du Pacifique (APAC), selon Traveloka , la plateforme de voyage leader en Asie du Sud-Est.

Traveloka a noté que la Thaïlande, l’Indonésie et le Vietnam ont émergé comme les trois destinations les plus recherchées par des millions de voyageurs de la région APAC lors de sa récente campagne EPIC Sale 2025 qui s’est déroulée du 22 avril au 5 mai.

Lancée simultanément sur sept marchés clés de l’Asie et du Pacifique (Indonésie, Malaisie, Singapour, Vietnam, Thaïlande, Japon et Australie), la campagne EPIC Sale a non seulement proposé des offres des réductions allant jusqu’à 60% sur les vols, l’hébergement et les expériences, mais a également permis de mieux comprendre l’évolution des préférences de voyage.

Au-delà des chiffres, la campagne reflète une tendance plus large : les voyageurs cherchent à profiter pleinement des longs week-ends et des vacances, avec un intérêt croissant pour l’exploration culturelle, les escapades nature et les expériences familiales.

Pour profiter pleinement des vacances à venir, Traveloka encourage les voyageurs à rester malins et à économiser davantage en restant à l’affût des promotions en cours, qui offrent des réductions importantes sur les vols, les hôtels et les attractions.

Qu’il s’agisse d’explorer les villes voisines, de découvrir des trésors cachés du pays ou de voyager vers des destinations internationales, ces offres offrent la possibilité de vivre des expériences inoubliables à chaque étape.

Outre les trois premières destinations, le Japon, la Malaisie et Singapour sont également restés populaires auprès des utilisateurs de la région Asie-Pacifique. Pour les voyages à l’étranger, les destinations les plus recherchées sont le Japon, la République de Corée, l’Australie, Taïwan (Chine), le Vietnam et la Chine.

Sur le plan national, Hô Chi Minh-Ville, Hanoi, Dà Nang, Nha Trang et Huê ont continué de susciter un vif intérêt auprès des touristes vietnamiens. Les voyages d’agrément et les séjours de courte durée sont en hausse, stimulés par la demande de destinations proches proposant des itinéraires flexibles.

Sur le plan national, Vung Tàu, Nha Trang, Phan Thiêt et Dà Lat ont été privilégiées pour les escapades courtes, généralement de trois jours et deux nuits, offrant l’occasion de se détendre, de savourer la cuisine locale et de découvrir la région en famille.

Pendant la campagne EPIC Sale 2025, les cinq types d’hébergement les plus réservés par les voyageurs vietnamiens étaient les hôtels, les complexes hôteliers, les appartements, les villas et les maisons d’hôtes. Traveloka a déclaré que cette tendance indique une demande croissante d’hébergement flexible pour répondre à divers besoins, des voyages en solo aux vacances en famille.

