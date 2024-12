Le Vietnam et l'Inde renforcent leur coopération en matière de sécurité

Le conseiller adjoint à la sécurité nationale indien Pavan Kapoor est à Hanoï pour une visite de travail et le troisième dialogue de sécurité Vietnam - Inde au niveau de vice-ministre. Lors de la réunion, le général Luong Tam Quang a souligné le partenariat stratégique global croissant entre le Vietnam et l'Inde, qui repose sur des bases solides et une forte confiance politique. Il a insisté sur le rôle essentiel de la coopération en matière de sécurité en tant que pilier des relations bilatérales, contribuant au développement des deux nations.

Le ministère vietnamien de la Police et le Conseil national de sécurité de l'Inde (NSC) ont régulièrement maintenu des échanges de délégations de haut niveau, partagé des informations stratégiques sur des questions d'intérêt commun, renforcé la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale et se sont coordonnés dans la formation pour améliorer les capacités, a-t-il déclaré.

Résultats fructueux du troisième dialogue

Le ministre a salué les résultats fructueux du troisième dialogue de sécurité Vietnam-Inde, le soulignant comme une opportunité de concrétiser les initiatives de coopération, contribuant à approfondir les liens stratégiques entre les deux pays et à renforcer la collaboration entre le ministère vietnamien de la Police et le NSC.

Le général Luong Tam Quang a proposé que les deux parties continuent de se soutenir mutuellement sur les questions régionales et internationales, d'accroître les échanges de délégations de haut niveau pour mettre en œuvre efficacement les politiques bilatérales et de renforcer le partage d'informations sur les questions mondiales et régionales d'intérêt commun par le biais de mécanismes multilatéraux et bilatéraux.

Les deux parties devraient élargir leur collaboration dans la lutte contre la criminalité transnationale, notamment la cybercriminalité, le terrorisme, le trafic d'êtres humains, les crimes économiques et liés à la drogue, a-t-il ajouté.

Soulignant l'importance d'un environnement sûr pour les citoyens des deux pays, il a appelé à renforcer la coopération en matière de sécurité et à lutter contre les menaces transfrontalières telles que la cybercriminalité, le trafic de drogue et la traite des êtres humains.

Le Vietnam souhaite que l'Inde joue un rôle plus proactif dans la région indo-pacifique par le biais de mécanismes et de politiques multilatéraux tels que la politique "Act East" (Agir vers l'Est) et l'"Initiative pour les océans Indien et Pacifique" (IOIP), selon lui.

Pour sa part, Pavan Kapoor a salué l'efficacité du mécanisme de dialogue sur la sécurité entre les deux pays et a affirmé que l'Inde continuerait de promouvoir la collaboration avec le ministère vietnamien de la Police, contribuant à la mise en œuvre efficace du Programme d'action pour le partenariat stratégique global Vietnam-Inde pour la période 2024-2028.

