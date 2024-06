L'économie de Hanoï affiche une forte croissance en cinq mois

La capitale Hanoï a connu une forte reprise économique entre janvier et mai, avec une croissance positive dans les secteurs du commerce, des services et du tourisme.

Ses ventes totales au détail de biens et services de consommation ont atteint le chiffre impressionnant de 336,5 billions de dôngs (14 milliards d'USD), soit une augmentation de 10% par rapport à la même période de l'année dernière, a déclaré le directeur du Bureau municipal des statistiques, Dâu Ngoc Hung.

En décomposant ce chiffre, les ventes au détail de marchandises ont atteint 215,8 billions de dôngs, représentant 64,1% du total et affichant une croissance de 10% sur un an.

Les revenus des hôtels et restaurants ont atteint 43 000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 12,4% sur un an et constituant 12,8% des ventes totales. Celui des services de voyages et de tourisme a connu une hausse remarquable de 48,9% à 10,6 billions de dôngs, soit 3,2% du total. D'autres secteurs de services ont également enregistré une croissance positive de leurs revenus, avec une hausse de 4,3% à 67.100 milliards de dôngs, soit 19,9% du total.

Le nombre de touristes visitant Hanoï en mai a été estimé à 547.000, reflétant une légère baisse mensuelle de 1% mais 42,9% de plus qu'à la même période de l'année dernière. Le chiffre sur cinq mois a atteint 2,641 millions, soit une solide augmentation de 42,9% sur un an. Le tourisme intérieur a notamment connu une hausse annuelle de 16,2%, avec 724 000 visiteurs affluant vers la capitale.

En mai, l’indice des prix à la consommation (IPC) de la ville a augmenté de 5,31% sur un an, principalement en raison de la hausse des coûts dans neuf groupes de produits sur onze. La plus significative a été observée dans le secteur de l'éducation, avec une hausse de 32,87%.

Les autorités de Hanoï ont également identifié le tourisme et les produits agricoles avec une traçabilité claire comme un objectif clé pour répondre à la demande des consommateurs dans les mois à venir. Cette orientation stratégique devrait consolider la reprise économique de Hanoï et la positionner pour une croissance continue.

VNA/CVN