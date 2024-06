INN : Thanh Hoa prend des mesures énergiques contre les navires restés isolés en mer

Pour lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), la province centrale de Thanh Hoa a renforcé les contrôles et traité de manière stricte les bateaux qui restent isolés en mer.

Photo : VNA/CVN

Depuis le début de l’année, Thanh Hoa a intensifié la répression de la pêche INN pour se joindre aux efforts nationaux visant à faire lever bientôt le "carton jaune" de la Commission européenne (CE). La surveillance et la manipulation des navires avec des systèmes de surveillance des navires (VMS) déconnectés sont l'une des tâches les plus importantes.

Fin mai, Thanh Hoa avait enregistré 335 navires sans signaux VMS en mer, dont 124 depuis plus de six mois et le reste depuis plus de 10 jours, selon le sous-département de la pêche du Département provincial de l'agriculture et du développement rural.

Face à ce fait, l'administration locale a ordonné aux agences compétentes et aux localités côtières de vérifier les informations et de traiter strictement ces navires.

VNA/CVN