Un événement de promotion commerciale devrait avoir lieu à Hanoï

La Conférence sur la promotion du commerce et le développement des importations et des exportations dans la région du delta du fleuve Rouge aura lieu le 5 juin à Hanoï. Il se déroulera dans un format hybride, permettant une participation à la fois en personne et en ligne.

>> Mesures pour épauler les entreprises exportatrices nationales

>> Exposition Mekong Agri Expo 2024 : promotion de l'agriculture dans le delta du Mékong

>> Ninh Binh accélère la promotion commerciale avec la région Paris Île-de-France

L'événement à venir sera la troisième conférence d'une série de six conférences sur la promotion du commerce et le développement de l'import-export organisées par le ministère de l'Industrie et du Commerce dans les régions du pays en 2024.

L'objectif principal de ces conférences est de favoriser la connectivité régionale dans la promotion du commerce et le développement de l’import-export.

Photo : BTC/CVN

La conférence devrait réunir environ 200 délégués, dont des dirigeants des comités populaires des provinces et des villes de la région du delta du fleuve Rouge, des dirigeants des unités concernées relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce, des associations industrielles, des représentants d'organisations de soutien aux entreprises, du secteur manufacturier, des entreprises d’import-export, prestataires de services commerciaux et logistiques.

L'événement vise à aborder des questions urgentes liées à la promotion du commerce et à la croissance des importations et des exportations dans la région du delta du fleuve Rouge. Il se concentrera sur le renforcement des chaînes de valeur des produits industriels et agricoles, l’amélioration des services logistiques et le renforcement des secteurs et des infrastructures énergétiques.

De plus, l'événement offre une plate-forme précieuse aux entreprises locales pour présenter leurs produits, facilitant ainsi les connexions avec les entreprises d'import-export et les organisations commerciales. Il convient de noter que certaines localités de la région ont connu des progrès remarquables, notamment dans des secteurs tels que la métallurgie, la mécanique, la transformation des aliments et la production d'énergie.

Au cours des dernières années, les activités d'import-export de la région du delta du fleuve Rouge ont toujours représenté une part importante de la structure commerciale globale du pays. En 2023, le chiffre d'affaires total d'import-export de la région a atteint près de 261 milliards de dollars, le plus élevé parmi les six régions économiques, représentant 38% du chiffre d'affaires total d'import-export du pays. Cela représente une diminution de près de 12,25 milliards USD par rapport à 2022, principalement en raison du contexte commercial mondial difficile.

Selon le ministère, les activités de promotion du commerce ont été identifiées comme l'élément clé reliant les localités de la région du delta du fleuve Rouge pour stimuler la consommation de biens. Récemment, le ministère s'est associé à des localités de la région pour mener diverses activités de promotion du commerce dans le but d'améliorer la connectivité et l'efficacité régionales à long terme.

Le delta du fleuve Rouge comprend 11 provinces et villes. Au nord, au nord-est et à l'ouest, il borde les Midlands et les régions montagneuses du nord ; au sud, il borde la côte centrale nord et les zones côtières du centre du Vietnam ; à l'est, elle borde le golfe du Tonkin. Cette région se caractérise par un développement économique dynamique et un vaste espace de marché.

VNA/CVN