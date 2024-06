Un dirigeant lao travaille avec deux grandes entreprises vietnamiennes

Le président de la Commission du contrôle du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) Khamphan Phommathat, a eu mardi 4 juin à Hanoï des séances de travail avec les responsables de la Banque commerciale par actions d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et du Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel).

Le directeur général de BIDV, Lê Ngoc Lâm, a souligné la forte présence de BIDV au Vietnam. Avec environ 90 milliards d'USD d’actifs et un réseau de plus de 1.000 succursales et bureaux de transactions dans le pays et à l’étranger, BIDV est la plus grande banque commerciale du Vietnam.

Le responsable a souligné l’importance du Laos pour la BIDV, soulignant son statut de premier marché étranger sur lequel la banque est entrée en 1999, année où elle a créé avec la Banque du commerce extérieur lao (BCEL) la Banque Laos - Vietnam (LVB), l’une des plus grandes institutions financières dans ce pays.

Il a souligné les contributions concrètes de BIDV au développement du Laos. La banque a financé directement 11 projets totalisant plus de 480 millions d'USD. Ces projets, désormais opérationnels, ont facilité les transports et les échanges entre les deux pays tout en générant des centaines de milliers d’emplois au Laos.

BIDV reste engagée envers le Laos en tant que marché stratégique clé pour les investissements et l’expansion à long terme, visant à devenir un partenaire de confiance fortement axé sur la responsabilité sociale, a-t-il déclaré.

De son côté, Khamphan Phommathat, qui est également chef du Comité central de prévention et de lutte contre la corruption et président de l’Autorité d’inspection de l’État du Laos, a remercié BIDV pour son soutien et son rôle dans le financement de projets économiques du Laos.

Accueillant la délégation lao, le directeur général adjoint de Viettel Dô Minh Phuong, a souligné la croissance impressionnante de son groupe au Laos. La coentreprise de Viettel, créée en 2008, a lancé son réseau mobile Unitel en 2009 qui compte actuellement 3,5 millions d’abonnés et 57% des parts de marché.

Unitel est devenu le plus grand fournisseur de services de télécommunications au Laos, un contributeur majeur au budget de l’État lao et offre des emplois pour environ 27.000 travailleurs.

Viettel s’engage dans des initiatives de responsabilité sociétal, dont la fourniture d’accès Internet gratuit aux écoles, la formation d’ingénieurs, la construction d’écoles, de postes médicaux et les secours en cas de catastrophe et d’épidémie.

Le président de la Commission du contrôle du Comité central du PPRL a espéré que Viettel continuerait à récolter davantage de succès et à développer davantage ses activités au Laos.

