Forum économique Suisse - Vietnam 2024

L’ambassade du Vietnam en Suisse et le Forum économique Suisse - Vietnam (SVEF) organisent conjointement les 3 et 4 juin le Forum économique Suisse -Vietnam 2024 et certains événements à l'Université de Zurich.

>> Vietnamiens et Suisses boostent leurs liens économiques

>> Échange de vue sur la coopération Vietnam - Suisse dans le commerce et l'investissement

>> Une nouvelle initiative promeut la coopération économique entre le Vietnam et la Suisse

Photo : CTV/CVN

Ayant pour thème "Resserrer les relations, construire l'avenir", le Forum économique Suisse - Vietnam 2024 vise à promouvoir la diplomatie économique au service du développement national et à renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la finance, de l'innovation et de l'éducation.

Le forum, organisé sous format hybride, voit la participation d'environ 200 délégués de différents ministères, localités, associations, fonds d'investissement et entreprises des deux pays.

Les débats portent principalement sur la politique économique de soutien au commerce, à l'investissement et au développement dans des domaines clés, le rôle et le potentiel des secteurs stratégiques, les opportunités de coopération financière, l’innovation et les opportunités d'investissement. Ils devraient accélérer les initiatives et les politiques visant à renforcer les relations économiques et les intérêts communs, tout en créant des opportunités de coopération en matière d'investissement et de développement entre des organisations et des entreprises.

Un colloque sur la coopération en matière d'éducation et de formation entre le Vietnam et la Suisse a eu lieu le 3 juin, avec la participation d'universités et d'entreprises vietnamiennes et suisses.

VNA/CVN