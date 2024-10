Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président turc

Photo : AFP/VNA/CVN

Saluant les avancées socio-économiques significatives réalisées récemment par la Turquie, Pham Minh Chinh a exprimé sa confiance en la capacité de la Turquie à mettre en œuvre avec succès sa "vision Siècle de la Türkiye", sous la direction clairvoyante du président Recep Tayyip Erdogan.

Le Premier ministre vietnamien a souligné l'importance que son pays accorde aux relations d'amitié et de bonne coopération avec la Turquie, tout en encourageant les entreprises turques à accroître leurs investissements au Vietnam.

De son côté, le président turc a fait part de son admiration pour les progrès économiques et sociaux réalisés par le Vietnam.

Le président Erdogan a également exprimé sa gratitude envers le Vietnam d’avoir aidé la Turquie à devenir le partenaire de dialogue sectoriel de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant au développement positif des relations entre les deux pays. Ils ont convenu d'intensifier les échanges et les contacts entre les hauts dirigeants des deux pays ainsi que d'approfondir et de renforcer les relations bilatérales.

Ils se sont engagés à promouvoir les liens économiques et commerciaux à la hauteur de leur potentiel, à œuvrer pour atteindre rapidement l'objectif d'un commerce bilatéral de 4 milliards d'USD et à explorer de nouveaux cadres pour faciliter davantage le commerce et l'investissement. Ils ont également convenu d'élargir la coopération dans d'autres domaines, notamment celui de la défense et de faciliter les déplacements des citoyens entre les deux pays.

Ils ont également discuté des questions régionales et internationales d'intérêt commun, avec une attention particulière sur la récente escalade des tensions au Moyen-Orient. Les deux dirigeants ont affirmé leur volonté de renforcer la coordination au sein des forums de coopération régionaux et internationaux dans les temps à venir.

VNA/CVN