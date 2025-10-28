Le SG Tô Lâm rend hommage à Karl Marx au cimetière de Highgate

Dans le cadre de sa visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, le 28 octobre (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse Ngô Phuong Ly, accompagnés d’une haute délégation vietnamienne, se sont rendus au cimetière de Highgate, à Londres, pour rendre hommage au dirigeant du prolétariat Karl Marx.

Le philosophe Karl Marx, né en 1818 en Allemagne, s’est installé à Londres en 1849 et y a vécu jusqu’à sa mort en 1883. Dirigeant éminent de la classe ouvrière et des peuples opprimés, il a profondément marqué l’histoire du mouvement révolutionnaire mondial.

Sa tombe, située au cimetière de Highgate, constitue à la fois un lieu de mémoire historique et un site emblématique. Initialement inhumé dans un emplacement modeste en 1883, Karl Marx a été transféré en 1954 dans une zone plus vaste, où un monument commémoratif conçu par le sculpteur Laurence Bradshaw a été inauguré en 1956. Ce monument comprend un buste en bronze de Karl Marx sur un socle de marbre portant la célèbre devise "Prolétaires de tous les pays, unissez-vous !", extraite du Manifeste du Parti communiste.

Classé monument historique de niveau "Grade I", le site attire chaque année de nombreux chercheurs, admirateurs et visiteurs du monde entier.

Situé sur une colline verdoyante du nord de Londres, le cimetière de Highgate abrite également les sépultures de nombreuses figures illustres.

