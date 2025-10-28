Bâtir une armée de la zone militaire 3 révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne

Le Comité du Parti et le Commandement de la zone militaire 3 relevant du ministère de la Défense ont solennellement célébré, le matin du 28 octobre, à Hai Phong, le 80 e anniversaire de la fondation des Forces armées de la zone militaire 3 (31 octobre 1945 - 31 octobre 2025), en présence du président Luong Cuong.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont envoyé des gerbes de fleurs de félicitations.

Dans son allocution, Luong Cuong a adressé ses salutations chaleureuses et ses meilleurs vœux aux généraux, aux Mères héroïnes du Vietnam, aux Héros des forces armées, aux invalides de guerre et malades, aux familles de martyrs ainsi qu’à l’ensemble des cadres et soldats de la zone militaire 3.

Il a hautement apprécié et félicité les réalisations remarquables et les contributions considérables des forces armées de la zone militaire 3 tout au long de ces 80 dernières années.

Le président a appelé à approfondir la pensée militaire de Hô Chi Minh, à mettre en œuvre de manière rigoureuse les lignes directrices du Parti en matière de défense, de sécurité et de diplomatie, notamment la Stratégie de défense de la Patrie dans la nouvelle situation. Il a souligné la nécessité de bâtir une zone militaire 3 révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne, capable de conseiller efficacement la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense dans l’élaboration de politiques et de solutions adaptées, afin de préserver fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du pays, y compris en mer et sur les îles, et de maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement national.

Le chef de l’État a également insisté sur la mise en œuvre efficace de la réorganisation des forces armées selon la direction de "rationalisation, efficacité et modernisation", tout en développant la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique afin d’améliorer la capacité de combat et la gestion dans l’environnement numérique.

Il a demandé de renforcer la discipline, l’unité et la cohésion, de renouveler les méthodes d’entraînement pour élever la qualité de la préparation au combat, de manière à garantir que les forces armées de la zone militaire 3 soient toujours prêtes à combattre et à vaincre dans toutes les situations.

Par ailleurs, le président a souligné l’importance de renforcer les activités de sensibilisation auprès de la population ; d’accomplir efficacement la mission de "l’armée au service du peuple" ; de participer activement à la construction de la Nouvelle ruralité et de ville civilisée, contribuant à consolider la base politique local ; de prévenir les situations complexes et de maintenir la sécurité et l’ordre social, créant ainsi un environnement favorable au développement socio-économique local.

Lors de la cérémonie, Luong Cuong a remis l’Ordre de la Protection de la Patrie de première classe à la zone militaire 3, en reconnaissance de ses performances exceptionnelles dans l’entraînement, la préparation au combat, la construction de l’Armée populaire et le renforcement de la défense nationale, contribuant activement à la cause du socialisme et à la protection de la Patrie.

VNA/CVN