Le rapport politique du XIVe Congrès national du Parti constitue un plan stratégique national

Le projet de rapport politique, un des projets de documents à soumettre au XIV e Congrès national du Parti, devrait devenir un plan stratégique pour un développement rapide et durable du Vietnam, a déclaré Diêp Nang Binh, chef du cabinet d’avocats Tinh Thông Luât.

Rendus publics afin de recueillir les avis de la population, les projets de documents comprennent un rapport politique du Comité central du Parti du XIIIe mandat, un bilan de certaines questions théoriques et pratiques de l’œuvre de rénovation à orientation socialiste au cours de 40 dernières années au Vietnam, et une évaluation de 15 ans de mise en œuvre des statuts du Parti (2011-2025) avec des propositions d’amendements.

L’élément le plus important et le plus novateur du projet réside dans la priorité accordée à la "perfection institutionnelle". Le document reconnaît les institutions comme "goulot d’étranglement des goulots d’étranglement", ce qui explique la lenteur et le manque des réponses politiques concertées, a-t-il souligné.

Cette percée vise non seulement à ajuster la législation, mais aussi à restructurer le modèle de gouvernance de l’État, où les institutions politiques jouent un rôle clé et les institutions économiques une place centrale, a-t-il poursuivi.

Le projet met l’accent sur la décentralisation et la délégation profonde des pouvoirs ainsi que sur des mécanismes de supervision indépendants, une responsabilité stricte et une inspection a posteriori, et sur la rationalisation de l’appareil administratif selon le modèle d’administration locale à deux niveaux (province - commune) après 2025.

Il est important de noter que la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique sont considérées comme des percées essentielles. Le projet propose un environnement juridique flexible, acceptant les risques et permettant l’expérimentation de politiques dans de nouveaux domaines tels que l’IA, l’économie numérique, l’économie verte et la circulation.

En parallèle, le projet innove en matière de politiques relatives aux ressources humaines et aux infrastructures stratégiques, en privilégiant le transport multimodal, les énergies renouvelables et les infrastructures numériques, a noté l’avocat Diêp Nang Binh.

Les trois piliers : institutions - technologie - peuple forment le "triangle stratégique" du XIVe Congrès national du Parti, marquant la période où le Vietnam passe de "l’amélioration partielle" à la "restructuration globale", vers l’objectif du développement national au milieu du XXIe siècle.

Pour faire du rapport politique une véritable "percée stratégique", l’avocat Diêp Nang Binh a proposé trois groupes de solutions. Il s’agit notamment de perfectionner l’institution de la responsabilisation et du contrôle du pouvoir, de passer d’un contrôle amont à un contrôle aval, et de responsabiliser le chef hiérarchique grâce à un ensemble d’indicateurs quantitatifs tels que le taux de décaissement des investissements publics, le niveau de satisfaction de la population et le score PAPI.

L’avocat Diêp Nang Binh a également proposé d’établir un cadre juridique pour les nouveaux moteurs de croissance et la transformation verte ; promulguer des décrets pour tester des politiques dans des domaines innovants. Parallèlement, perfectionner les lois sur le foncier, la propriété intellectuelle et les marchés de capitaux afin de libérer les ressources privées.

Il faudrait également construire des institutions sociales et des citoyens numériques ; institutionnaliser le mécanisme d’autonomie universitaire, garantir que le budget pour la formation de ressources humaines de haute qualité atteigne au moins 1% des dépenses régulières ; promulguer la loi sur la gestion nationale des données pour assurer la cybersécurité et créer la confiance numérique - le fondement du gouvernement numérique et de l’économie numérique, a-t-il poursuivi.

L’avocat Diêp Nang Binh a enfin proposé la création d’un Institut d’évaluation des politiques au sein de l’Assemblée nationale et la mise en place d’un programme pilote de représentants permanents des Conseils populaires dans les grandes villes afin de renforcer l’indépendance de la contradiction et l’efficacité de la surveillance.

Lorsque ces trois piliers seront mis en œuvre de manière synchrone, un système institutionnel flexible, transparent et efficace constituera un tremplin pour aider le Vietnam à réaliser une percée décisive au cours de la période 2026-2045, a-t-il estimé.

