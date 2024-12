Hô Chi Minh-Ville

Renforcer le lien commercial avec la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao

L'événement a été organisé conjointement par la Chambre de Commerce chinoise à Hong Kong (CGCC), la Chambre de Commerce Hong Kong - Vietnam (HKVCC), l'Union des entrepreneurs de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), le Centre de promotion des investissements (ITPC), la Commission chinoise pour la promotion du commerce international à Guangzhou (CCPIT Guangzhou) et le Bureau économique et commercial de Hong Kong à Singapour (HKETO).

Le Forum vise à promouvoir les échanges et la coopération multidisciplinaires entre la Chine, en particulier la GBA, et le Vietnam en général et Hô Chi Minh-Ville en particulier. C’est une opportunité précieuse pour les entreprises des deux parties de se connecter, d'échanger et d'élargir leur coopération dans des domaines potentiels tels que l'investissement, la finance, l'économie verte, la science et la technologie, l'import-export et le commerce électronique, l'industrie manufacturière, la logistique, les produits agricoles, la nourriture, etc.

Parmi les invités d'honneur de l'événement figurent Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Wei Huaxiang, consul général de Chine à Hô Chi Minh-Ville et des représentants des dirigeants des services et branches de Hô Chi Minh-Ville et des provinces voisines. Le forum a également rassemblé plus de 200 hauts représentants de nombreuses associations et entreprises nationales ainsi qu'une délégation de 60 chefs d'entreprise de la GBA.

Le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN

S'exprimant à l'ouverture du forum, le vice-président Vo Van Hoan a déclaré que les relations de coopération entre le Vietnam et la Chine en général, en particulier avec la GBA, continuent d'enregistrer des résultats positifs dans de nombreux domaines, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et du tourisme. Actuellement, le Vietnam continue d’occuper sa position de premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et de quatrième partenaire commercial de la Chine (après les États-Unis, le Japon et la République de Corée). La Chine est le plus grand marché d’importation et le deuxième marché d’exportation du Vietnam.

En ce qui concerne les investissements, au cours des sept premiers mois de cette année, la Chine est le principal partenaire en termes de nombre de nouveaux projets d'investissement, avec 540 projets pour un capital total nouvellement enregistré de 1,22 milliard d'USD, soit 29,7% du nombre total de nouveaux investissements du pays. Les capitaux d'IDE chinois au Vietnam se concentraient autrefois sur l'industrie manufacturière et de transformation, la fabrication et la transformation de meubles ménagers en bois, de chaussures en cuir, de textile-habillements, etc. Cependant, les flux de capitaux chinois se déplacent désormais vers les industries de haute technologie, les composants et les pièces de rechange pour l'industrie de production, électronique, automobile, énergie verte, etc.

En termes de localités recevant des investissements, selon les données du ministère vietnamien du Plan et de l'Investissement, Hô Chi Minh-Ville est la localité avec le plus de projets d'investissement chinois, soit 731 projets. Vo Van Hoan a souligné que "Hô Chi Minh-Ville est une ville particulière, avec une croissance du PIB en 2024 atteignant 7,17% et contribuant à hauteur de 27% au budget national. Avec une population de plus de 10 millions d’habitants et une classe moyenne en croissance, Hô Chi Minh-Ville constitue un marché important et potentiel pour les entreprises étrangères, notamment des entreprises chinoises".

"Hô Chi Minh-Ville s'engage à accompagner les investisseurs, considérant la réussite des investisseurs comme une réussite de la localité", a ajouté le vice-président Vo Van Hoan.

Recherche des opportunités d'investissement

Pour sa part, le Dr. Jonathan Choi, président de CGCC, président de l’Alliance des hommes d’affaires de Guangdong - Hong Kong - Macau, président de HKVCC et président du groupe Sunwah, a déclaré dans son discours d'ouverture qu'en tant que citoyen de Hong Kong (Chine). "J'ai toujours considéré le Vietnam comme ma deuxième maison. Le groupe Sunwah opère au Vietnam depuis les années 1970 et a son siège social à Hô Chi Minh-Ville, la ville la plus dynamique du Vietnam. Je suis très heureux d’être un pont entre la GBA et le Vietnam, notamment avec Hô Chi Minh-Ville, ainsi que de contribuer aux efforts visant à apporter des avantages communs à mes deux foyers bien-aimés."

Jonathan Choi a ajouté : "Je suis heureux de diriger une délégation de 60 chefs d'entreprises et experts dans divers domaines, de la région de GBA au Vietnam, pour en savoir plus sur les affaires, les investissements et rechercher des opportunités de coopération. Certains membres de la délégation ont investi au Vietnam et les autres recherchent des opportunités d'investissement. Je suis également convaincu qu'ils seront certainement impressionnés par l'attractivité ainsi que par les innombrables opportunités commerciales et d'investissement potentielles du Vietnam."

À cette occasion, la représentante du ministère du Plan et de l'Investissement, Trân Thi Hai Yên, directrice du Centre de promotion et d’investissements du Sud relevant du Département des investissements étrangers, a partagé la situation en matière d'attraction des investissements étrangers dans la région Sud du Vietnam. Le centre étant Hô Chi Minh-Ville et les provinces et villes voisines telles que Dông Nai, Binh Duong, Bà Ria-Vung Tàu, et la région Sud sont actuellement des destinations attractives pour les investisseurs étrangers.

Grâce à sa position stratégique, à ses infrastructures de transport développées et à sa main-d'œuvre abondante, cette région attire fortement les flux de capitaux IDE dans des domaines tels que la production industrielle, la haute technologie, les services logistiques et les énergies renouvelables. Le gouvernement vietnamien et les localités mettent également activement en œuvre de nombreuses politiques d'investissement préférentielles, améliorant l'environnement des affaires et soutenant les entreprises, contribuant ainsi à renforcer la confiance des investisseurs internationaux. L'augmentation du nombre de projets et de l'ampleur des capitaux IDE a créé un moteur important pour le développement économique durable de la région.

Position stratégique et favorable

Afin d'offrir une image globale de l'environnement et des opportunités d'investissement à Hô Chi Minh-Ville, Cao Thi Phi Vân, directrice adjointe de l’ITPC, a souligné les avantages de Hô Chi Minh-Ville. Avec une position stratégique favorable, une superficie de plus de 2.000 km2 et une population de plus de 10 millions d'habitants, Hô Chi Minh-Ville possède de nombreux atouts qui attirent un grand nombre d’investisseurs internationaux. C'est également une ville dynamique, pôle de croissance de la région du Sud-Est, entièrement équipée d'un réseau de transport routier, ferroviaire, fluvial et aérien moderne, créant des conditions favorables pour une meilleure connexion dans les corridors régionaux et internationaux.

La ville possède la plus grande taille économique du pays, près de 60 milliards d'USD. En outre, c'est également un lieu où de nombreuses ressources humaines spécialisées et de haute qualité viennent vivre, étudier et travailler.

Dans le même temps, la directrice adjointe Cao Thi Phi Vân a également affirmé qu'en venant à Hô Chi Minh-Ville, les investisseurs ont non seulement la possibilité d'atteindre un grand nombre de clients consommant des produits, mais reçoivent également un engagement d’accompagnement de la part des autorités municipales tout au long du processus d'investissement et d'affaires.

La représentante du gouvernement de Hong Kong (Chine) et la commissaire au développement de la GBA, Chen Jie Ling, a également parlé des atouts de Hong Kong en tant que l'une des villes importantes de la GBA ainsi que les politiques importantes que Hong Kong met en œuvre pour promouvoir la coopération économique, commerciale, touristique et financière et ainsi que pour attirer les talents entre Hong Kong et l'Asie du Sud-Est, en particulier le Vietnam.

Rien qu'en 2023, Hong Kong est devenu le troisième investisseur étranger au Vietnam, avec un capital d'investissement total enregistré de 4,68 milliards d'USD, juste derrière Singapour et le Japon. Cette tendance continue de se maintenir au cours des 7 premiers mois de 2024, lorsque Hong Kong devient le deuxième investisseur d'IDE au Vietnam, avec plus de 2,19 milliards d'USD. Une autre étape importante à mentionner est l'ouverture officielle des visas pour les travailleurs qualifiés vietnamiens à partir du 25 octobre 2023, ainsi que l'assouplissement des restrictions sur la délivrance de visas touristiques pour les travailleurs vietnamiens. Cela est non seulement révolutionnaire mais ouvre également une nouvelle phase dans les relations entre le Vietnam et Hong Kong.

Profiter de ses atouts dans d’autres domaines

Pour conclure la séance de partage, Jesse Choi, président de l’Alliance GBA, a déclaré que l'Alliance GBA avait profité de ses atouts dans les domaines de la technologie, de la finance, de la fabrication et de l’innovation pour aider les entreprises vietnamiennes à accéder au marché chinois et à établir des partenariats à long terme. Par l'intermédiaire de sa branche au Vietnam, l'Alliance GBA a également organisé des forums de promotion des investissements et du commerce pour apporter aux entreprises vietnamiennes des informations précieuses sur les tendances, les politiques et les opportunités du marché.

Dans le même temps, l'Alliance GBA promeut également les investissements bilatéraux, reliant les entreprises vietnamiennes à des partenaires stratégiques et promouvant la coopération dans des domaines potentiels tels que la transformation numérique, l'économie verte et le développement urbain intelligent. L'Alliance GBA s'engage à soutenir les entreprises vietnamiennes à surmonter les défis, à appliquer des technologies de pointe et à accroître leur influence sur le marché mondial.

Dans le cadre du forum, plus de 15 sessions de connexion commerciale ont également été organisées, avec des échanges individuels directs entre des entreprises de GBA et des entreprises vietnamiennes, axées sur le développement des infrastructures industrielles et des services financiers, la production commerciale, etc. Grâce à ces réunions, les entreprises des deux parties ont l'occasion de présenter leurs produits et services, d'explorer les besoins et les potentiels de coopération et d'établir de nouvelles relations pour développer leurs activités commerciales et le développement durable.

Le Forum d'investissement et de commerce de Hô Chi Minh-Ville et la région de GBA est l'une des activités dans le cadre du voyage d'affaires au Vietnam du 16 au 20 décembre 2024 de la délégation d'affaires de la GBA, comprenant plus de 60 entrepreneurs et hauts représentants dans de nombreux domaines tels que les services financiers, le secteur manufacturier, l'immobilier, la technologie, etc.

Texte et photos : Tân Dat/CVN