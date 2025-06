Une adresse pour les passionnés de la culture japonaise au Vietnam

D'ici le 13 juillet, la Société par actions de distribution de livres de Hô Chi Minh-Ville (Fahasa) organise le programme "Livres et produits japonais" dans l'ensemble de ses librairies Fahasa à travers le pays et sur sa plateforme de commerce en ligne .

>> Le programme d’échange culturel Vietnam - Japon sur le mont Bà Den à Tây Ninh

>> À Long An, un village culturel célèbre l'amitié Vietnam - Japon

>> Livres et produits japonais à l’honneur chez Fahasa

Photo : CTV/CVN

Activité phare de la série d'événements de l'été 2025, ce programme est spécialement conçu pour la communauté des passionnés de culture et de bande dessinée japonaises. Le point d'orgue de cette année est le festival "Manga Fest 2025", dédié à la communauté des passionnés de bande dessinée japonaise.

Ce festival réunira une série d'autobiographies célèbres, des rencontres avec des auteurs, des activités de cosplay et de nombreux autres programmes interactifs attrayants, créant ainsi un espace d'échange culturel dynamique pour les jeunes.

De plus, suite au succès de la "Semaine du livre manga" organisée chaque année, l'édition de cette année connaît une expansion tant en termes d'ampleur que de contenu, avec la participation de nombreux éditeurs et fournisseurs de renom, vietnamiens et internationaux.

Les lecteurs auront l'opportunité de découvrir et d'acquérir une large gamme d'ouvrages allant des mangas vietnamiens et japonais aux produits culturels et éducatifs, sans oublier la papeterie haut de gamme issue de prestigieuses marques japonaises.

VNA/CVN