Le PM appelle à renforcer la coopération Vietnam - Timor-Leste

L'adhésion prochaine du Timor-Leste en tant que 11ᵉ membre de l'ASEAN constitue une étape historique, affirmant son statut, son prestige et ses efforts continus, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la rencontre du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Timor-Leste, Bendito dos Santos Freitas, à Hanoï le 16 septembre.

Saluant la première visite officielle de ce dernier au Vietnam, le Premier ministre a souligné que ce voyage, en amont de l'adhésion du Timor-Leste à l'ASEAN, contribuerait à approfondir la coopération bilatérale dans tous les secteurs et à porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, de manière plus efficace, plus concrète et plus étroite.

Pham Minh Chinh a appelé au renforcement de la confiance politique entre le Vietnam et le Timor-Leste par des échanges à tous les niveaux et via d'autres canaux, saluant par ailleurs les visites consécutives des dirigeants du Timor-Leste au Vietnam, la plus récente ayant eu lieu à l'occasion du Forum sur l'Avenir de l'ASEAN en 2025.

S'appuyant sur la coopération dans le domaine des télécommunications, à travers du succès du projet conjoint Telemor, le Premier ministre a exprimé l'espoir de voir des avancées significatives en matière de croissance du commerce et des investissements à venir. Il a exhorté les deux parties à accélérer les négociations sur des accords portant sur le commerce, la protection des investissements, le travail et les exemptions de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires, ainsi qu'à renforcer la coopération dans les domaines de la riziculture, du pétrole et du gaz, et des services numériques.

Il a appelé les deux pays à envisager d'intensifier leur coopération dans d'autres domaines tels que les télécommunications, la défense et la sécurité, l'éducation et la formation, les énergies propres et les hautes technologies.

Le Vietnam et le Timor-Leste devraient exploiter efficacement les tendances émergentes telles que l'économie verte, l'économie numérique, les énergies propres, l'innovation et l'intelligence artificielle, tout en favorisant les échanges entre les peuples par le développement du tourisme et les échanges culturels, a-t-il souligné.

Pour sa part, le ministre Bendito dos Santos Freitas a souligné que le peuple du Timor-Leste se souvenait toujours du Vietnam comme premier pays à avoir reconnu son indépendance en 1975. Le Timor-Leste cherche à renforcer, élever et approfondir continuellement ses relations bilatérales, a-t-il ajouté.

Le responsable a exprimé le souhait de poursuivre la coopération avec le Vietnam dans sa transition et sa diversification économiques, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, du tourisme et de l'agroalimentaire, en vue d'un développement durable.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuels lors des forums multilatéraux.

Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam continuerait d'aider le Timor-Leste à participer efficacement aux activités de l'ASEAN et à suivre le rythme de son développement.

Il s'est dit convaincu que l'adhésion du Timor-Leste ouvrirait un nouveau chapitre pour l'ASEAN, incitant à un développement plus fort et plus solidaire au sein du groupe.

Il a également exhorté le Timor-Leste, en tant qu'État membre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) et bientôt membre à part entière de l'ASEAN, à continuer de soutenir la position commune de l'ASEAN sur la Mer Orientale et à s'efforcer conjointement d'élaborer un Code de conduite (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982, contribuant ainsi à faire de la Mer Orientale une mer de paix, de stabilité, de coopération et de développement.

