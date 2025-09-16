Le Vietnam et le Timor-Leste conviennent d'approfondir leurs relations bilatérales

Lê Hoài Trung, secrétaire du Comité central (CC) du Parti et ministre par intérim des Affaires étrangères, a eu le 16 septembre à Hanoï, un entretien avec Bendito dos Santos Freitas, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Timor-Leste.

>> Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec le Timor-Leste

>> Lê Hoài Trung reçoit les ambassadeurs et chargés d’affaires des pays de l’ASEAN et du Timor-Leste

Photo : VNA/CVN

Lê Hoài Trung a partagé l'expérience du Vietnam lors de son adhésion à l'ASEAN il y a 30 ans, ainsi que les acquis socio-économiques et les orientations actuelles de sa politique extérieure. Il a affirmé que le Vietnam continuerait de soutenir activement le Timor-Leste dans sa participation effective et sa contribution active à la communauté de l'ASEAN. Le pays était prêt à partager son expérience et ses meilleures pratiques, à renforcer les capacités et à promouvoir la participation du Timor-Leste aux programmes de l'ASEAN visant à réduire l'écart de développement.

Il a également appelé le Timor-Leste à collaborer activement avec l'ASEAN pour mettre en œuvre les principaux plans du bloc, notamment la Vision 2045 de la communauté de l'ASEAN.

Le ministre Bendito dos Santos Freitas a réaffirmé que les dirigeants de son pays accordent une importance particulière au développement des relations avec le Vietnam - premier pays à avoir reconnu l'indépendance du Timor-Leste en 1975 - et à l'appui précieux apporté durant le processus de développement de ce pays. Il a exprimé le souhait de renforcer les relations bilatérales ainsi que la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Les deux parties ont convenu de collaborer étroitement pour mettre en œuvre les domaines de coopération bilatérale, dans le but de porter rapidement leurs relations à un niveau supérieur. Ils ont convenu d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de mettre en œuvre efficacement l'Accord-cadre sur la coopération économique et technique, et d'organiser prochainement la première réunion du Comité mixte au niveau ministériel des Affaires étrangères et de finaliser rapidement l'accord d'exemption de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires.

Les ministres ont convenu de créer des conditions favorables au commerce et à l'accès au marché du Timor-Leste, non seulement pour le riz, principale exportation du Vietnam, mais aussi pour d'autres produits tels que les produits de la mer et les textiles.

Lê Hoài Trung a exhorté le Timor-Leste à créer des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes, notamment dans les domaines où le Vietnam dispose d'atouts et dont le Timor-Leste a besoin, tels que la 5G, les solutions numériques pour les administrations publiques ainsi que l'exploration pétrolière et gazière.

Les deux pays ont également mis en avant la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment la cybersécurité et les opérations de maintien de la paix, ainsi que dans l'éducation, l'agriculture, la pêche, le tourisme et la transformation numérique afin d'aider le Timor-Leste à diversifier sa structure économique.

Enfin, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination dans les mécanismes régionaux et multilatéraux, en soulignant l'importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté maritimes et aériennes en Mer Orientale, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN