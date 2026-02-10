Renforcement de la coopération frontalière entre le Vietnam et le Cambodge

Une délégation des forces armées de la province cambodgienne de Mondulkiri a rendu visite au commandement des gardes-frontières de la province vietnamienne de Lâm Dông le 10 février afin de présenter ses vœux du Nouvel An lunaire (Têt) et de renforcer la coopération en matière de gestion et de protection des frontières.

Photo : VNA/CVN

Le général de division Hem Bo Na Rel, commandant de la gendarmerie provinciale de Mondulkiri, a adressé ses vœux de Nouvel An aux officiers, soldats et à leurs familles de Lâm Dông et a remercié les gardes-frontières de cette province vietnamienne pour leur étroite et efficace coordination en matière de gestion et de protection des frontières ces dernières années.

Il a salué le sens aigu des responsabilités et le soutien opportun de l'unité dans la conduite de patrouilles conjointes, le partage d'informations et la lutte contre la criminalité transfrontalière, contribuant ainsi à l'édification d'une frontière de paix, d'amitié et de développement durable.

Le colonel Nguyên Thanh Dinh, commandant du commandement des gardes-frontières de Lâm Dông, a affirmé que la coopération et la coordination entre les gardes-frontières de Lâm Dông et les forces armées de Mondulkiri se sont considérablement renforcées, jouant un rôle important dans le maintien de la sécurité politique, de l'ordre social et de la stabilité dans les zones frontalières.

Cette visite, effectuée avant le Têt, est présentée comme une initiative significative en matière de relations extérieures, contribuant à approfondir la solidarité et l'amitié entre les deux parties. Elle devrait consolider les bases d'une coordination efficace en matière de gestion et de protection des frontières, et permettre l'édification d'une frontière Vietnam - Cambodge fondée sur la paix, la stabilité, l'amitié, la coopération et le développement.

Selon le commandement des gardes-frontières de Lâm Dông, la province partage plus de 141 km de frontière terrestre avec la province de Mondulkiri et gère 192 km de frontière maritime. La zone frontalière s'étend sur 18 communes et quartiers, ainsi que sur une zone spéciale, et abrite 37 groupes ethniques, pour une population de plus de 710.000 personnes.

VNA/CVN