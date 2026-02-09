Cambodge - Vietnam - Laos : le consensus politique oriente la stratégie de développement

Le consensus politique atteint dans le cadre bilatéral Cambodge - Vietnam et le cadre trilatéral Cambodge - Vietnam - Laos joue un rôle déterminant dans l’élaboration des stratégies de développement à long terme des trois pays, selon le Dr Chheang Vannarith, secrétaire général adjoint et président du Conseil consultatif de l’Assemblée nationale du Cambodge.

Photo : VNA/CVN

La récente réunion de haut niveau entre les principaux dirigeants du Parti communiste du Vietnam (PCV), du Parti du peuple cambodgien (PPC) et du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) avait abouti à un consensus stratégique qui jette les bases d’une coopération durable et d’une confiance politique, a-t-il déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Phnom Penh.

Il a décrit ce consensus comme un mécanisme de coopération particulier, dans lequel le consensus politique obtenu par le biais des instances du Parti contribue à consolider la confiance, tandis que la coopération pratique est mise en œuvre par les organisations affiliées aux Partis. Ces activités génèrent des avantages concrets pour les populations de chaque pays et contribuent au développement commun dans le cadre trilatéral.

Selon l’expert cambodgien, le PCV joue le rôle dirigeant au Vietnam et au Laos, tandis qu’au Cambodge, malgré les différences institutionnelles, il conserve une place prépondérante dans la vie politique nationale. Les décisions prises par les dirigeants du PPC ont la plus haute autorité et orientent l’ensemble du système politique.

Dans ce contexte, le Dr. Chheang Vannarith a souligné le caractère unique du mécanisme de réunion de haut niveau Cambodge-Vietnam-Laos, qui rassemble les dirigeants des Partis, des gouvernements et des Assemblées nationales des trois pays. Il l’a qualifié de modèle inédit dans les relations internationales et a exprimé l’espoir que ce mécanisme soit maintenu et renforcé pour l’intérêt des trois pays et de leurs peuples.

Commentant la visite du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, il a déclaré que cette visite soulignait l’importance que le Vietnam accorde à ses relations avec le Cambodge. En tant que pays voisins, le Vietnam a toujours privilégié ses relations avec le Cambodge et le Laos, avec lesquels il partage des liens historiques et une tradition de solidarité et de bon voisinage.

Face aux incertitudes géopolitiques régionales et mondiales persistantes, a-t-il déclaré, les trois pays doivent renforcer leur unité et leur coopération afin d’accroître leur résilience et de promouvoir leur autonomie. Il a souligné qu’une coordination étroite entre le Cambodge, le Vietnam et le Laos est essentielle pour préserver la paix, la stabilité et le développement dans la région.

Le Dr. Chheang Vannarith a affirmé que la politique étrangère du Cambodge accorde la priorité absolue aux relations avec ses voisins, qualifiant cette approche d’un développement positif et stratégiquement important à long terme, révélateur de la bonne volonté du Cambodge de renforcer ses bonnes relations avec le Vietnam.

Il a indiqué que le Cambodge travaille en étroite collaboration avec le Vietnam pour développer les relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l’investissement, le tourisme, l’économie, la culture, l’éducation, la défense et la sécurité.

Chheang Vannarith a déclaré qu'il s'agissait d'un "développement positif et stratégiquement important à long terme", et d'un moyen pour le "Cambodge de démontrer sa véritable bonne volonté et sa sincérité dans le renforcement de ses bonnes relations avec le Vietnam".

Il a également mis en avant les échanges entre les peuples comme un pilier fondamental de la relation bilatérale, soulignant que ces échanges contribuent à favoriser la compréhension mutuelle et à rapprocher les populations des deux pays.

Photo : VNA/CVN

L’expert a par ailleurs insisté sur le rôle important de la presse dans la promotion de la compréhension mutuelle, appelant les deux pays à investir davantage dans le journalisme et la communication. Il a constaté que les jeunes générations cambodgiennes et vietnamiennes ne partagent pas la même connaissance mutuelle que les générations précédentes, ce qui rend le renforcement de la communication d’autant plus nécessaire. Une plus grande couverture médiatique de chaque pays contribuera ainsi à améliorer la compréhension du public et à lutter contre les idées reçues.

Il a également souligné l’importance de créer des liens entre les jeunes dirigeants des deux pays, afin de permettre aux générations futures de partager une vision commune et d’approfondir la coopération. Il s’est dit convaincu que la visite du secrétaire général Tô Lâm ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire des relations entre le Cambodge et le Vietnam, et qu’elle est particulièrement significative et importante pour les jeunes générations.

VNA/CVN