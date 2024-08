Une délégation de Hanoï en visite au Chili

Le Parti communiste chilien (PCC) soutient et accompagne toujours le processus de développement du Vietnam, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV), a déclaré son président Lautaro Carmona, qui a reçu la semaine dernière à Santiago, Nguyên Ngoc Tuân, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hanoï et président du Conseil populaire municipal, en visite de travail au Chili.

Photo : VNA/CVN

Lautaro Carmona, qui a activement participé dans sa jeunesse aux manifestations contre la guerre au Vietnam, a exprimé sa grande admiration pour le Président Hô Chi Minh.

Il a également rendu compte des préparatifs du 27e Congrès du PCC, prévu en décembre prochain, ajoutant que, dans le contexte mondial actuel, le PCC souhaite contribuer davantage au processus de développement mondial et résoudre les problèmes mondiaux.

Pour sa part, Nguyên Ngoc Tuân a remercié le Parti communiste et le peuple chiliens pour leur solidarité accordée au Vietnam dans la dernière guerre de résistance contre l'invasion étrangère ainsi que dans la construction et le développement actuels.

Il a exprimé son désir d'accroître l'échange d'expériences entre les deux parties dans le travail de construction du Parti, contribuant au renforcement des relations bilatérales, ainsi qu'à la promotion de la coopération dans les domaines des investissements, du commerce, du tourisme et de la culture.

Lors de la visite de la délégation de Hanoï, du 16 au 18 août, un atelier de promotion du commerce et de l'investissement a eu lieu avec la participation du président de la Chambre de commerce Chili - Vietnam, Manuel Ubilla Espinnoza, et de nombreux hommes d'affaires des deux pays.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de cet événement, Nguyên Ngoc Tuân a apprécié les liens entre le Vietnam et le Chili, le premier pays d'Amérique du Sud à établir des relations diplomatiques avec ce pays asiatique et souligné l'importance de la signature de l'Accord de libre-échange (ALE) en novembre 2011.

Il a également présenté l'environnement d'investissement favorable du Vietnam et de Hanoï pour les investisseurs étrangers et s'est engagé à créer les meilleures conditions pour les entreprises.

L'ambassadeur du Vietnam au Chili, Pham Truong Giang, a souligné que le Vietnam était devenu le cinquième partenaire commercial du Chili en Asie, après la Chine, le Japon, la République de Corée et l'Inde.

Au sein de l'ASEAN, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial du Chili et le premier exportateur vers ce pays. En Amérique latine, le Chili est le quatrième partenaire commercial du Vietnam, après le Brésil, le Mexique et l'Argentine.

Photo : VNA/CVN

Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint en 2022 un niveau record de 2,2 milliards d'USD, soit le double de celui de 2018, et en 2023, ils ont été réduits à 1,57 milliard d'USD en raison de la réduction de la demande mondiale.

En 2024, le commerce bilatéral a montré des signes de reprise : au cours des cinq premiers mois de l'année, la valeur des échanges de marchandises a dépassé 756 millions d'USD, en hausse de 8,5% sur un an, dont les exportations du Vietnam vers le Chili ont atteint 615 millions d'USD, en hausse de 23%.

Durant son séjour, la délégation de Hanoï est allée fleurir le Monument du Président Hô Chi Minh au parc éponyme dans l’arrondissement Cerro Navia à Santiago.

