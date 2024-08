Renforcement de la coopération économique Vietnam - Inde

Poursuivant sa visite d'État en Inde, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a travaillé le 31 juillet à New Delhi, avec des dirigeants de grands groupes économiques indiens, afin de concrétiser le cadre du Partenariat stratégique intégral Vietnam - Inde de manière plus approfondie, substantielle et efficace.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Pham Minh Chinh a rencontré le président Rajesh Kumar Singh de la Société nationale indienne de développement du corridor industriel (NICDC), relevant du Département de la promotion de l'industrie et du commerce intérieur (DPIIT) du ministère indien du Commerce et de l'Industrie.

Les deux parties ont discuté des expériences et des politiques notamment en matière de planification spatiale pour le développement des secteurs, des domaines et des régions afin de valoriser les potentiels distincts et les avantages concurrentiels de chaque région et localité ; de l'investissement dans le développement des infrastructures, la réduction des coûts logistiques ; des procédures d'investissement, de la transformation numérique.

Elles ont également discuté des mécanismes de mobilisation des ressources, en accordant la priorité à certains domaines tels que les semi-conducteurs et l'énergie propre.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, agences et localités vietnamiens de se coordonner étroitement avec le ministère indien du Commerce et de l'Industrie et la NICDC, et d'étudier la possibilité de créer un groupe de travail pour coopérer, rechercher et échanger des expériences dans les temps à venir.

Dans l'après-midi du même jour, Pham Minh Chinh a rencontré Arun Kumar Singh, président et directeur exécutif de l'Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC), n°1 indien de l'exploration et de la production de pétrole brut et de gaz naturel.

Ce dernier a rapporté que la filiale de la société, ONGC Videsh Ltd, investit dans deux blocs gazo-pétroliers au Vietnam et souhaite continuer à élargir la coopération dans le pays indochinois.

Considérant la coopération gazo-pétrolière comme l'un des piliers dans les relations bilatérales, le chef du gouvernement vietnamien a demandé à l'ONGC d'accroître ses investissements en ce domaine et dans les énergies renouvelables au Vietnam.

Pham Minh Chinh a demandé à l'ONGC de soutenir l'évaluation des réserves de pétrole et de gaz dans les zones relevant de la souveraineté du Vietnam ; de promouvoir les investissements et de créer des coentreprises avec des partenaires potentiels du Vietnam ; ainsi que de transférer des technologies, de soutenir la formation des ressources humaines, la gestion scientifique et de coopérer pour exploiter et développer mutuellement leurs marchés.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le gouvernement vietnamien est toujours prêt à créer un corridor juridique favorable aux investissements, à la production et aux activités commerciales des milieux d'affaires nationaux et étrangers, y compris les entreprises indiennes et le groupe ONGC Videsh.

Le même jour, Pham Minh Chinh a rencontré Shikhar Malhotra, directeur du groupe HCLTech qui fournit des solutions dans la gestion des infrastructures informatiques, la transformation numérique, les services de cloud computing, la cybersécurité, l'ingénierie et la recherche et développement.

Selon Shikhar Malhotra, HCLTech a ouvert des bureaux à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, réalisant un chiffre d'affaires de 16,5 millions d’USD au Vietnam pour l'exercice 2024 et créant plus d'un millier d'emplois grâce à des partenariats avec 19 universités vietnamiennes. Le groupe souhaite s'engager dans des secteurs tels que les villes intelligentes, la transformation numérique et l'aviation au Vietnam, a-t-il déclaré.

Après avoir évalué les futurs plans de coopération du groupe indien, Pham Minh Chinh a proposé à HCLTech de continuer à investir dans les infrastructures numériques, en partageant des expériences de gestion intelligente, en transférant des technologies et en formant des ressources humaines de haute qualité.

Il a souligné l'importance d'une telle coopération dans les domaines de la transformation numérique, de l'économie de la connaissance, de l'économie numérique, de l'innovation, des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, du cloud computing et de la cybersécurité.

Le dirigeant a également suggéré à HCLTech d'envisager d'externaliser des produits technologiques à des entreprises vietnamiennes compétentes, les aidant ainsi à s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale dans un esprit gagnant-gagnant.

VNA/CVN