Le président de l'AN travaille avec des commissions de l'AN

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a eu mercredi après-midi 31 juillet à Hanoï une séance de travail avec la Commission des affaires sociales, la Commission de la culture et de l'éducation et la Commission de travail des délégués du Comité permanent de l'AN pour évaluer leur travail depuis le début de la XV e législature et déterminer les tâches clés pour les temps à venir.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Trân Thanh Mân a souligné que la XVe Assemblée nationale avait passé plus de la moitié de son mandat, effectué une quantité de travail assez importante dans tous les domaines de la législation, de la supervision et des décisions sur des questions importantes du pays et en matière d'affaires extérieures.

À ce jour, les commissions ont réalisé 89 des 109 contenus et tâches du Programme d'action du Comité chargé des affaires du Parti de l'Assemblée nationale (soit 81,7%). La Commission sociale a réalisé 10 des 17 tâches, la Commission de la culture et de l'éducation, 6 des 6 tâches et la Commission de travail des délégués, 10 des 13 tâches.

Sur 156 tâches législatives, 131 tâches ont été achevées (soit 83,97%). La Commission sociale a mise en œuvre 25 des 27 tâches, la Commission de la culture et de l'éducation, 14 des 15 tâches et la Commission de travail des délégués, 4 des 5 tâches.

Le président de l'Assemblée nationale a hautement apprécié le rôle, les contributions positives et les responsabilités des commissions et a reconnu et félicité les contributions et efforts des cadres et employés de ces trois commissions.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Cependant, il a aussi cité certaines limites telles que le travail de coordination n'étant pas synchronisé, l'élaboration de programmes, de plans et de tâches manquant de la réalité...

Précisant certaines tâches clés futures, Trân Thanh Mân a demandé que les commissions se coordonnaient étroitement pour préparer le contenu et élaborer le programme prévu pour la 8e session de l’Assemblée nationale ; coordonnent et conseillent sur l'organisation de la 6e Conférence des députés à temps plein de l'Assemblée nationale ; accélèrent l'avancement des projets restants dans le cadre du Programme d'action du Comité chargé des affaires du Parti de l'Assemblée nationale ; aident le Comité permanent de l'Assemblée nationale à promulguer des documents détaillant et guidant la mise en œuvre du contenu assigné dans les lois et les résolutions de l'Assemblée nationale.

Parallèlement à cela, les commissions continuent de rechercher, d'expliquer, de recevoir et de réviser les lois et les projets de résolutions qui ont été commentés par l'Assemblée nationale lors de sa 7e session pour être soumis pour approbation à la 8e ; de mettre en œuvre les tâches pour la célébration du 80e anniversaire de la première élection générale, le Prix national de la presse pour l'Assemblée nationale et le Conseil populaire.

Trân Thanh Mân a demandé de diriger l'examen, l'innovation et l'achèvement des processus et procédures pour mettre en œuvre correctement la nouvelle politique salariale, de renforcer la protection politique intérieure, de respecter pleinement les dispositions de la loi, notamment les réglementations relatives à la protection des secrets d'État et à la discipline de la parole...

VNA/CVN