Le chef du Parti salue la visite officielle du roi de Jordanie au Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a eu le 12 novembre, à Hanoi, une entrevue avec le roi de Jordanie Abdullah II Ibn Al-Hussein.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué la visite actuelle du roi Abdullah II Ibn Al-Hussein au Vietnam, soulignant que cette visite, la première d’un chef d’État jordanien au Vietnam, revêt une signification particulière alors que les deux pays célèbrent cette année le 45e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques (1980-2025).

Il a indiqué que l’année 2026 sera une année importante pour les deux nations, la Jordanie célébrant le 80e anniversaire de sa Fête nationale, tandis que le Parti communiste du Vietnam tiendra son XIVe Congrès national, un événement d’une grande portée stratégique, qui définira les orientations pour ouvrir une nouvelle ère de développement pour le Vietnam.

Appréciant les résultats substantiels de l’entretien entre le roi Abdullah II et le président vietnamien Luong Cuong, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam et la Jordanie disposent d’un grand potentiel pour renforcer l’efficacité de leur coopération, non seulement au bénéfice de leurs peuples respectifs, mais aussi dans l’intérêt des régions de l’ASEAN et du Moyen-Orient. Il a souligné que le Vietnam attache une grande importance à la consolidation de ses relations avec les pays du Moyen-Orient, dont la Jordanie, qui occupe une position stratégique dans la région.

Partenaires fiables

Le secrétaire général Tô Lâm a estimé que, partageant des valeurs communes fondées sur la paix, l’indépendance, l’autonomie et la coopération pour le développement, le Vietnam et la Jordanie peuvent devenir des partenaires fiables dans leurs régions respectives, en exploitant leurs atouts pour progresser ensemble dans la voie du développement, au profit de leurs peuples. Il a également salué la présence, aux côtés du roi Abdullah II, d’une délégation d’entreprises jordaniennes de grande envergure au Vietnam, contribuant à renforcer la coopération économique bilatérale.

Le roi Abdallah II s’est dit ravi de sa première visite au Vietnam et a félicité le pays pour ses progrès. Il a également exprimé sa compassion face aux pertes subies par le Vietnam et son peuple suite aux récentes catastrophes naturelles.

Le roi Abdullah II Ibn Al-Hussein a exprimé sa haute estime pour cette visite au Vietnam, partageant la vision du secrétaire général Tô Lâm quant à l’importance stratégique de la période actuelle pour le développement des deux pays et des deux peuples.

Le roi jordanien a affirmé le souhait de renforcer la coopération intégrale avec le Vietnam, en mettant particulièrement l’accent sur la coopération entre les secteurs privés des deux nations. Il a également souhaité que les deux parties approfondissent la confiance politique, élargissent la coopération en matière de défense et de sécurité, partagent leurs expériences et connaissances en science et technologie, et multiplient les échanges entre les peuples afin de promouvoir une meilleure compréhension mutuelle. À cette occasion, le roi Abdullah II II Ibn Al-Hussein a invité le Vietnam à participer à la conférence internationale sur la sécurité alimentaire que la Jordanie organisera prochainement.

Concernant les grandes orientations pour le développement futur des relations bilatérales, le secrétaire général Tô Lâm et le roi Abdullah II Ibn Al-Hussein sont convenus que, dans le contexte mondial et régional complexe actuel, le Vietnam et la Jordanie doivent intensifier leur coopération afin de relever ensemble les nouveaux défis.

Les deux dirigeants ont convenu de plusieurs mesures concrètes à mettre en œuvre dans les domaines politique et diplomatique, de défense et de sécurité, ainsi que de renforcer et dynamiser la coopération économique, commerciale et d’investissement, notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la santé, des équipements médicaux, de la pharmacie, de l’énergie et du tourisme.

Ils ont enfin convenu de promouvoir la coopération et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, en particulier les Nations unies, l’ASEAN et les organisations régionales du Moyen-Orient.

