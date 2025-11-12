Le président de l’Assemblée nationale rencontre le roi de Jordanie

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, a eu le 12 novembre, à Hanoi, une entrevue avec le roi de Jordanie Abdullah II Ibn Al-Hussein et sa suite, en visite officielle au Vietnam, les 12 et 13 novembre.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Lors de l’entrevue, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a affirmé que, malgré la distance géographique, le Vietnam et la Jordanie entretiennent une relation d’amitié étroite, fondée sur le respect mutuel, l’égalité et les avantages réciproques, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Il a salué les efforts déployés par la Jordanie pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement au Moyen-Orient, ainsi que le rôle du roi Abdullah II Ibn Al-Hussein dans la promotion des valeurs humanistes, de la justice sociale et de la sécurité alimentaire mondiale.

Le président de l’Assemblée nationale a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer la coopération multiforme avec la Jordanie sur la base d’intérêts partagés, soulignant que l’Assemblée nationale du Vietnam est prête à créer un cadre juridique favorable et à promouvoir les politiques soutenant la coopération bilatérale.

Dynamiser le partenariat global

Il a également indiqué que l’Assemblée nationale continuerait de superviser la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays, afin de dynamiser le partenariat global Vietnam - Jordanie.

Exprimant sa sympathie pour les pertes humaines et matérielles causées par les récentes catastrophes naturelles au Vietnam, le roi Abdullah II Ibn Al-Hussein a fait part de son admiration pour l’esprit de résilience, le travail acharné et la créativité du peuple vietnamien, ainsi que pour les remarquables réalisations socio-économiques du pays.

Dans le contexte où les deux pays s’efforcent de mettre en œuvre des politiques de développement socio-économique, le roi jordanien a exprimé le souhait de voir le Vietnam et la Jordanie intensifier leur coopération dans tous les domaines, notamment entre leurs secteurs privés respectifs.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique et de promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité par des échanges de délégations à différents niveaux. Sur le plan économique, ils se sont entendus pour faciliter l’accès des produits phares de chaque pays sur les marchés respectifs, et pour encourager la coopération dans les domaines de l’agriculture de haute technologie, du textile, des énergies renouvelables, de la logistique et de la santé.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le président de l’AN Trân Thanh Mân a proposé d’élargir la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation et des échanges entre les peuples, à travers des programmes d’échanges d’étudiants, de bourses, de tourisme et d’activités culturelles, afin de renforcer la compréhension mutuelle entre les jeunes générations des deux pays.

En ce sens, le roi Abdullah II Ibn Al-Hussein a suggéré d’étudier la possibilité d’ouvrir une ligne aérienne directe entre le Vietnam et la Jordanie.

Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération parlementaire, en la considérant comme l’un des piliers importants des relations bilatérales entre les deux pays.

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a prié le roi Abdullah II de transmettre ses salutations et de renouveler son invitation aux dirigeants des deux Chambres du Parlement jordanien à effectuer une visite au Vietnam à une date appropriée, afin d’approfondir davantage la coopération entre les deux organes législatifs.

VNA/CVN