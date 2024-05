Rencontres bilatérales du vice-Premier ministre Lê Minh Khai au Japon

Photo : VOV/CVN

Lors de sa rencontre avec son homologue cambodgien, Lê Minh Khai a déclaré se réjouir du développement stable des relations entre les deux pays dont la coopération économique est un point culminant, les échanges commerciaux bilatéraux ayant connu une croissance remarquable au premier trimestre 2024.

Le vice-Premier ministre Sun Chanthol a déclaré que pour porter le commerce bilatéral à 20 milliards d'USD, les deux pays devaient renforcer leur coopération économique, commerciale et d'investissement. Le gouvernement cambodgien encourage les entreprises vietnamiennes à investir davantage au Cambodge, a-t-il souligné.

Les deux vice-Premiers ministres ont convenu de promouvoir les visites et les contacts entre les hauts dirigeants des deux pays, ainsi que de continuer à mettre en œuvre efficacement les accords et mécanismes de coopération bilatérale.

Les deux parties ont affirmé valoriser et accorder toujours une haute priorité aux relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.

Le Vietnam respecte les intérêts légitimes du Cambodge dans son processus d’édification et de développement national, y compris le projet du canal Funan Techo, conformément aux relations d’amitié et aux réglementations pertinentes de la Commission internationale du Mékong (MRC), a déclaré Le Minh Khai.

Dans cet esprit, le vice-Premier ministre vietnamien a suggéré à la partie cambodgienne de continuer à se coordonner étroitement avec le Vietnam et la MRC dans le partage d’informations sur ce projet et l’évaluation de ses impacts sur les ressources en eau et l'environnement écologique du bassin du Mékong pour garantir l’harmonie des intérêts des pays riverains, le développement durable du bassin et les intérêts des populations locales.

Photo : VOV/CVN

Lors de leur rencontre, les vice-Premiers ministres vietnamien et singapourien ont hautement apprécié les résultats positifs de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, notamment l’économie.

Ils ont convenu d'envisager d'élever prochainement leurs relations à une nouvelle hauteur, créant ainsi une prémisse pour que la coopération Vietnam - Singapour devienne un futur modèle au sein de l'ASEAN.

Lê Minh Khai a proposé à son homologue singapourien de continuer à promouvoir la mise en œuvre efficace de l'Accord-cadre sur la connectivité des deux économies, le développement des projets d'investissement direct étranger (IDE) de haute qualité dans les domaines technologiques émergents, la transformation des parcs industriels VSIP en un modèle intelligent, vert et durable...

Il a suggéré que les deux pays continuent à se coordonner étroitement au sein des forums régionaux et internationaux tels que l'ASEAN, les Nations unies, l'APEC...

De son côté, le vice-Premier ministre singapourien a souligné le potentiel de coopération économique avec le Vietnam, exprimant sa volonté d’approfondir la coopération bilatérale.

La partie singapourienne a proposé de mener des études pour mettre en œuvre des projets de coopération dans des domaines émergents tels que le transport d'électricité, l'hydrogène, le crédit carbone, la finance verte...

VNA/CVN