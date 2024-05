Le vice-PM Lê Minh Khai participe à la 29e conférence sur l'avenir de l'Asie

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a prononcé jeudi 23 mai à Tokyo, au Japon, un discours important lors de la 29 e Conférence sur l'avenir de l'Asie sur le thème "Asian Leadership in an Uncertain World" (Leadership asiatique dans un monde incertain).

>> Le Vietnam participe à la Conférence internationale sur l'avenir de l'Asie à Tokyo

>> Le Vietnam souhaite contribuer davantage à l'avenir de l'Asie

>> Un vice-Premier ministre à la 28e conférence sur l’avenir de l’Asie

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a estimé que l'Asie est toujours une région à croissance dynamique et stable et est devenue un modèle de développement avec des pionniers et des leaders dans de nombreux nouveaux domaines.

Afin de promouvoir le développement et de renforcer continuellement le rôle de l'Asie à l'avenir, le vice-Premier ministre a insisté sur la nécessité de garantir un environnement pacifique et stable comme prémisse de la coopération et du développement, le respect de la Charte des Nations unies (ONU) et du droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Il est également nécessaire de garantir que les bénéfices du libre-échange et des investissements soient répartis largement et équitablement entre les pays, et de garantir la coopération internationale, le multilatéralisme et une approche mondiale, solidaire et globale pour résoudre les défis communs.

Promouvoir les nouveaux moteurs de croissance

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a appelé les partenaires dans la région à continuer d'améliorer la capacité d'adaptation, la résilience et l'efficacité de l'utilisation des ressources afin de promouvoir les nouveaux moteurs de croissance, la coopération commerciale, les échanges entre les peuples, les échanges culturels et touristiques. Il a estimé que l'Asie a encore beaucoup de marge de manœuvre pour apporter des vagues culturelles riches en beautés traditionnelles aux amis internationaux, en promouvant la coopération touristique et les échanges culturels avec les pays de la région et en dehors de la région.

Pour le Vietnam, Lê Minh Khai a partagé que son pays entre dans une nouvelle étape de développement avec la vision de devenir un pays développé d’ici 2045. Il a souligné que le Vietnam s'engage à créer des conditions favorables aux entreprises et à défendre leurs droits et intérêts légitimes.

Photo : VNA/CVN

Le gouvernement vietnamien accompagnera toujours les investisseurs dans les temps à venir pour résoudre ensemble les défis, transformer les risques en opportunités et se développer ensemble rapidement et durablement, a-t-il affirmé.

Sur la base du "Partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde" entre le Vietnam et le Japon, le vice-Premier ministre a proposé que les milieux d'affaires des deux pays exploitent activement ce partenariat, promouvant les liens économiques et la coopération pour assurer la sécurité économique et construire des chaînes d’approvisionnement stables.

Soulignant que le Vietnam fait partie de la "grande famille" asiatique, le vice-Premier ministre a réaffirmé la volonté du Vietnam d’être "bon ami, partenaire fiable et membre responsable" de la région et de la communauté internationale.

À cette occasion, le dirigeant vietnamien a rencontré Naotoshi Okada, président du conseil d’administration du groupe Nikkei.

Appréciant les réalisations socio-économiques du Vietnam, Naotoshi Okada a souligné l'importance et les perspectives du partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon, qui crée de nouvelles opportunités de coopération entre les milieux d'affaires des deux pays.

De son côté, le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a proposé que le groupe Nikkei collabore étroitement avec le Vietnam pour promouvoir l’image du pays et contribuer à concrétiser la déclaration commune sur l'élévation des relations entre les deux pays.

VNA/CVN