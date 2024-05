Le Vietnam et le Japon prônent le renforcement de leur coopération tous azimuts

Le vice-Premier ministre vietnamien a également reçu le ministre japonais de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie Saito Ken, les coprésidents du Comité économique Japon - Vietnam de la Fédération des organisations économiques japonaises (Keidanren) Masayuki Hyodo et Masayoshi Fujimoto, le gouverneur de la Banque japonais pour la coopération internationale du Japon (JBIC) Hayashi Nobumitsu, le président du Conseil international des échanges d’amitié du Japon (FEC), Matsuzawa Ken.

Lê Minh Khai et Nukaga Fukushiro se sont réjouis des développements qualitatifs des relations Vietnam - Japon, marqués par l’élévation des liens au rang de partenariat stratégique intégral en novembre 2023 et plus de 500 activités de célébration du cinquantenaire des relations diplomatiques.

Le dirigeant vietnamien et a transmis une invitation de visite à Nukaga Fukushiro et a proposé que la Chambre des représentants japonaise soutient le Vietnam pour construire une économie indépendante et autonome et participer efficacement aux chaînes d’approvisionnement mondiales, déployer les APD de nouvelle génération avec des conditions préférentielles et des procédures simples et flexibles pour les projets de développement d’infrastructures stratégiques d’envergure du Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a exhorté la Diète du Japon à appuyer les deux pays pour renforcer la connectivité des ressources humaines et de la coopération en matière de travail, et à mettre en place des politiques d’aide en faveur de la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant au Japon.

Nukaga Fukushiro a prié Trân Thanh Mân de transmettre ses félicitations au président nouvellement élu de l’Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân, et a affirmé que la Chambre des représentants japonaise soutenait et continuait d’inciter le gouvernement japonais à renforcer la coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, et que le Japon souhaitait coopérer avec le Vietnam pour construire des infrastructures de qualité.

Lê Minh Khai a demandé au ministère japonais de l’Économie, du Commerce de promouvoir la coopération bilatérale en matière de sécurité économique, de développement des infrastructures numériques, de l’économie numérique et de l’économie verte.

Il a exhorté le Japon à assister le Vietnam dans sa construction d’une économie indépendante et autonome, à aider ses entreprises à participer davantage aux chaînes d’approvisionnement mondiale des entreprises japonaises, à promouvoir la coopération en matière de développement logistique, de renforcement des institutions et de formation des ressources humaines pour l’industrie des semi-conducteurs, les nouvelles industries.

Saito Ken a affirmé sa volonté de promouvoir la coopération économique, commerciale et industrielle avec le Vietnam à travers les domaines du numérique, des chaînes d’approvisionnement, de la transformation verte, de la transition énergétique durable et du développement des énergies renouvelables ; d’aider le Vietnam à atteindre son objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045.

Il a déclaré que le Japon coopérerait au développement des ressources humaines du Vietnam dans les énergies nouvelles, les semi-conducteurs, la technologie numérique et l’automobile de nouvelle génération; et a annoncé que le Japon était prêt à coopérer avec le Vietnam dans le cadre d’une initiative de 1,5 milliard d'USD visant à soutenir les entreprises japonaises investissant dans les pays de l’hémisphère Sud. Il a également espéré que le gouvernement vietnamien prenne des mesures pour assurer l’approvisionnement électrique aux 2.500 entreprises japonaises opérant au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a demandé au Comité économique Japon - Vietnam de la Keidanren d’accroître ses investissements au Vietnam dans de nouveaux domaines tels que la haute technologie et les semi-conducteurs, de faire entrer le Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales des entreprises japonaises dans les domaines de la construction automobile et de l’électronique, des équipements médicaux et du textile.

Masayuki Hyodo a pour sa part fait savoir que la Keidanren considère le Vietnam comme l’un de ses partenaires les plus importants et attache de l’importance à la coopération avec le Vietnam dans les domaines de la transformation numérique et de la transformation verte et continuera d’encourager les entreprises membres à accroître leurs investissements au Vietnam.

Lors de sa rencontre avec le gouverneur de la JBIC Hayashi Nobumitsu, Lê Minh Khai a demandé à la JBIC de fournir des prêts au Vietnam avec des conditions préférentielles pour mettre en œuvre des projets dans le cadre de la Communauté asiatique zéro émission (AZEC) initiée par le Japon. Concernant le projet de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son, il a affirmé la nécessité d’une coordination étroite entre les deux parties pour promouvoir une exploitation efficace du projet.

En recevant le président du FEC Matsuzawa Ken, le dirigeant vietnamien a demandé au FEC de promouvoir la coopération dans les domaines correspondant aux besoins des deux parties, tels que les infrastructures, la formation des ressources humaines, la coopération en matière de travail, le développement de l’approvisionnement électrique, ainsi que de continuer de veiller au renforcement des échanges culturels et populaires.

VNA/CVN