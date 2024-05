Le ministère des AE s'exprime sur les commentaires divisant les liens Vietnam - Cambodge

Photo : VNA/CVN

Concrètement, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a répondu à des questions de la presse concernant le point de vue du Vietnam sur le fait que le Cambodge demande d'une coopération avec le Vietnam dans l'enquête sur certains titulaires de comptes de réseaux sociaux, que l'on pense vietnamiens, ayant laissé des propos inappropriés sur le compte du président du Sénat cambodgien, Samdech Techo Hun Sen.

Pham Thu Hang a clairement affirmé que le fait que certains comptes apparemment originaires du Vietnam aient récemment exprimé des opinions personnelles sur les réseaux sociaux ne représente pas le point de vue du gouvernement et du peuple vietnamiens.

"Nous ne sommes pas d'accord avec les opinions et commentaires provocateurs, divisant les bons sentiments entre les peuples vietnamien et cambodgien et attaquant personnellement les dirigeants des deux pays", a-t-elle déclaré.

Sur la base des relations de bon voisinage, de l'amitié traditionnelle et de la coopération intégrale, durable et à long terme avec le Cambodge, les organes compétents des deux parties prennent des mesures pratiques et efficaces pour aider les peuples et les générations futures des deux pays à comprendre clairement et pleinement ces relations, aidant ainsi les relations entre les deux pays à se développer de plus en plus fortement, pour le bénéfice des deux peuples.

"Dans cet esprit, nous sommes convaincus que le Vietnam et le Cambodge continueront à se coordonner étroitement pour partager des informations dans de nombreux domaines, y compris le projet de canal Funan Techo ainsi que la recherche sur les impacts transfrontaliers du projet, garantissant ainsi les intérêts harmonieux des pays et des populations vivant le long du fleuve, la gestion et l’utilisation efficaces et durables des ressources en eau du Mékong", a dit Pham Thu Hang.

VNA/CVN