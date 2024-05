Gia Lai : inhumation des restes de soldats volontaires et experts vietnamiens morts au Cambodge

Jeudi 23 mai, au cimetière des martyrs du district de Duc Co, province de Gia Lai (hauts plateaux du Centre), les autorités provinciales ont organisé une cérémonie commémorative et d’inhumation de 21 restes de martyrs volontaires vietnamiens tombés au Cambodge.

>> Diên Biên : Inhumation des restes de quatre soldats tombés au Laos

>> Thanh Hoa : Inhumation de restes de soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos

>> Long An : inhumation des restes de soldats tombés au Cambodge

Photo : VNA/CVN

Les ossements avaient été retrouvés dans les provinces cambodgiennes de Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear, durant la campagne de la saison sèche 2023-2024 par l'équipe K52 du commandement militaire de la province de Gia Lai.

S’exprimant lors de la cérémonie, Keo Sa Vuoen, représentante cambodgienne, a déclaré que le peuple cambodgien se souvenait toujours et n'oubliait jamais les événements historiques du 2 décembre 1978 et le jour de la victoire du 7 février 1979.

Ces ossements sont une preuve historique, un rappel à chaque Cambodgien de la sombre période historique du pays sous le régime génocidaire brutal de Pol Pot, aidant le Cambodge à se rétablir comme aujourd'hui, a-t-elle affirmé.

Ces dernières années, grâce à l'attention des deux gouvernements, la coordination et l'assistance dévouées des autorités et de la population des trois provinces cambodgiennes, l'équipe K52 du commandement militaire provincial de Gia Lai ont fouillé, rassemblé et rapatrié 1.489 restes de soldats volontaires et experts vietnamiens morts au Cambodge.

VNA/CVN