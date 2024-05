Quang Binh

Inhumation des restes de 16 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos

La cérémonie commémorative et d'inhumation des restes de 16 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés dans la province lao de Khammuon a eu lieu jeudi matin 23 mai au cimetière des Morts pour la Patrie de Ba Dôc, commune de Ly Trach, district de Bô Trach, province de Quang Binh (Centre).

Photo : VNA/CVN

Les ossements avaient été retrouvés durant la campagne de la saison sèche 2023-2024 par l'équipe 589 du Commandement militaire de Quang Binh.

"La recherche et la collecte des restes des Héros morts pour la Patrie est une activité qui revêt une importance sacrée, illustrant la tradition vietnamienne +Quand on boit de l'eau, on pense à la source+, a déclaré Hoàng Xuân Tân, vice-président du Comité populaire de la province de Quang Binh, lors de la cérémonie.

C'est la 45e fois que les habitants de Quang Binh organisent l'accueil des restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés sur le champ de bataille du Laos.

