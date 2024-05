Le Vietnam s'oppose résolument à toutes les activités qui violent sa souveraineté pour Hoàng Sa et Truong Sa

Lors de cette conférence de presse, Doàn Khac Viêt a répondu à des questions de correspondants sur le fait que le 15 mai, les autorités chinoises ont publié un règlement autorisant les garde-côtes chinois à imposer sans procès des peines de détention allant jusqu'à 30 jours aux étrangers qui violent ou soutiennent la violation des eaux territoriales/zones maritimes revendiquées par la Chine.

Le Vietnam dispose de suffisamment de preuves historiques ainsi que de bases juridiques pour affirmer sa souveraineté pour Hoàng Sa et Truong Sa, conformément au droit international, ainsi que sa souveraineté, ses droits souverains et sa juridiction pour les zones maritimes établies conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), a-t-il réitéré.

Le Vietnam est toujours déterminé et persistant à protéger la souveraineté, les droits souverains et la juridiction du Vietnam dans les zones maritimes ainsi que les intérêts légaux et légitimes des citoyens vietnamiens, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 et au droit vietnamien, a-t-il déclaré.

Répondant à des questions concernant le fait que les médias d'État chinois ont indiqué mercredi 22 mai que la Chine avait récemment envoyé un navire-hôpital de la Marine à des entités de Hoàng Sa du Vietnam pour vérifier l'état de santé et soigner les soldats stationnés illégalement, Doàn Khac Viêt a affirmé que le Vietnam s'oppose résolument à toutes les activités connexes qui violent la souveraineté du Vietnam pour Hoàng Sa.

VNA/CVN