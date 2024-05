Vietnam, un partenaire fiable, un membre actif et responsable de la communauté internationale

L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a souligné l'importance de la visite de travail du vice-Premier ministre Lê Minh Khai au Japon et de sa participation à la Conférence sur l'avenir de l'Asie (Asia Future Conference 2024). Il a également fait le point sur les relations entre le Vietnam et le Japon dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

La Conférence sur l'avenir de l'Asie est un événement annuel organisé par le groupe japonais Nikkei depuis 1995. Elle est actuellement un canal de dialogue important sur des questions régionales et internationales, attirant la participation de nombreux leaders, universitaires, médias et grandes entreprises asiatiques.

L'ambassadeur Pham Quang Hiêu a souligné que la participation du vice-Premier ministre Lê Minh Khai à cette conférence confirmerait le message fort sur la volonté du Vietnam d’être un partenaire fiable, un membre actif et responsable de l'ASEAN, de la région et de la communauté internationale, d’être prêt à contribuer à la paix, à la stabilité et au développement. Cela réaffirmera l’engagement du gouvernement vietnamien d’assurer un climat d’investissement et d’affaires favorable, d'être une destination sûre pour les entreprises dans un monde incertain.

Le Vietnam est présent à la Conférence sur l’avenir de l’Asie depuis 2009. La participation active et les contributions continues des dirigeants vietnamiens au succès de la conférence au cours des 15 dernières années ont été hautement appréciées par les organisateurs, les délégués et la partie japonaise. La participation à des forums importants comme la Conférence sur l'avenir de l'Asie permet au Vietnam de saisir des nouvelles tendances et orientations de développement, et lui offre également une opportunité de partager largement sa pensée sur le développement, la gouvernance et ses contributions à la résolution des problèmes communs régionaux et mondiaux.

Le Vietnam, en tant que membre responsable de l'Asie et du monde, souhaite toujours travailler avec d'autres pays dans les efforts pour maintenir et promouvoir la paix, la stabilité et le développement, et construire une Asie de plus en plus prospère.

La présence du vice-Premier ministre Lê Minh Khai à la Conférence sur l'avenir de l'Asie et sa visite de travail au Japon auront lieu dans le contexte du développement positif des relations bilatérales, en particulier après l'établissement du partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Ce voyage confirmera le soutien du Vietnam à des initiatives japonaises.

L'ambassadeur Pham Quang Hiêu a souligné que les relations entre les deux pays avaient réalisé au cours des 50 dernières années de nombreuses avancées dans tous les domaines, y compris l'économie, le commerce, l'investissement, la défense, la sécurité, la culture, l'éducation, l'agriculture, la santé, le travail, les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée.

Promouvoir les relations bilatérales

Selon le diplomate vietnamien, le potentiel de coopération entre les deux pays demeure très important vu leur confiance mutuelle et les avantages qui peuvent se compléter pour un développement commun.

Pham Quang Hiêu a proposé certaines mesures visant à promouvoir les relations bilatérales, dont la promotion des visites et contacts de haut niveau, le renforcement de la connectivité économique, l’intensification de la coopération dans des domaines potentiels tels que la transformation numérique, la transition verte…

L'ambassadeur vietnamien s’est déclaré convaincu que le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon possédait une nouvelle opportunité de développement, qui apporterait de nombreux avantages aux peuples des deux pays et contribuerait activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité en Asie et dans le monde.

VNA/CVN