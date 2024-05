Le président Tô Lâm appelle à l’engagement du système politique entier

Lors d’une rencontre avec le personnel du Bureau présidentiel, le président de la République, Tô Lâm, a salué jeudi 23 mai à Hanoï les réalisations des présidences des mandats précédents, affirmant sa loyauté absolue envers l’objectif et l’idéal du Parti et son service dévoué à la Patrie et au peuple.

Photo : VNA/CVN

Les résultats des mandats présidentiels passés ont contribué pour une part importante, ensemble avec le Parti, le peuple et l’armée, à promouvoir la tradition patriotique, la volonté et la force de la grande union nationale, s’est exprimé Tô Lâm lors d’une rencontre avec le personnel du Bureau présidentiel, en présence de la vice-présidente de la République, Vo Thi Anh Xuân.

Ces résultats ont contribué à accélérer de manière intégrale et harmonieuse l’œuvre de rénovation, le développement socio-économique ; à prévenir et à lutter résolument contre la corruption et la négativité ; à consolider et à renforcer le potentiel national de défense et de sécurité et à défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’intégrité territoriale, la souveraineté maritime et insulaire sacrée de la Patrie ; et en même temps, à promouvoir les relations extérieures, à approfondir l’intégration internationale et à élever la position du Vietnam dans la région et dans le monde, a-t-il déclaré.

Le président Tô Lâm a souligné qu’avec les grands acquis obtenus après près de 40 ans de rénovation, le pays n’a jamais joui d’une telle œuvre, d’une telle puissance, d’un tel prestige et d’une telle réputation qu’aujourd’hui, comme ce qui a été affirmé par le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong.

Afin de poursuivre ces glorieuses réalisations et de mettre en œuvre avec succès la résolution du XIIIe Congrès national du Parti, il a indiqué la nécessité de l’engagement de l’ensemble du système politique, dans lequel les organes de conseil stratégique tels que le Bureau présidentiel jouent un rôle très important.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a rappelé son serment prêté lors de son investiture mercredi 22 mai devant l’Assemblée nationale et la population, s’engagent à s’efforcer d’accomplir la fonction de président qui lui est dévolue par la Constitution et toutes les tâches confiées par le Parti, l’État et le peuple.

À cette occasion, il a remercié les camarades de la Commission centrale du Parti de la Police, les responsables du ministère de la Police pour le soutien, l’aide et la coordination qu’ils lui avaient apportés pendant plusieurs années de service dans ces forces.

VNA/CVN