Vietnam - R. de Corée : la coopération renforcée dans la lutte contre la corruption

Phan Dinh Trac, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti, chef adjoint permanent du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, a eu jeudi 23 mai à Hanoï une entrevue avec le vice-président et secrétaire général de la Commission anti-corruption et des droits civils de la République de Corée (ACRC), Jeong Seung-yoon.

Phan Dinh Trac, également chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, a exprimé sa satisfaction devant le développement vigoureux des relations entre les deux pays et leur confiance politique de plus en plus renforcée. Le Vietnam tient en haute estime la stratégie Indo-Pacifique de la République de Corée dont le Vietnam est un partenaire clé, a déclaré le responsable vietnamien.

Phan Dinh Trac a estimé que l'avenir des relations bilatérales dépendait grandement de la coopération dynamique, créative et efficace des agences, organisations et individus des deux pays. Selon lui, la signature et la mise en œuvre du protocole d’accord de coopération en matière de prévention et de lutte contre la corruption entre la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti et l'ACRC concrétise l'engagement ferme des deux parties à améliorer encore l’efficacité de la coopération bilatérale dans ce domaine.

Il s’est déclaré convaincu que la coopération entre les deux parties se développerait dynamiquement et efficacement, contribuant au renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée.

De son côté, Jeong Seung-yoon a déclaré que les deux parties continueraient de renforcer leur coopération et leur partage d’expériences, contribuant à la prévention et à la lutte contre la corruption ainsi qu’à l’intensification des relations entre les deux pays.

