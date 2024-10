44e et 45e Sommets de l’ASEAN au Laos

Rencontre entre le PM Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré son homologue malaisien Anwar Ibrahim, jeudi 10 octobre à Vientiane, au Laos, à l’occasion des 44 e et 45 e Sommets de l’ASEAN et des sommets connexes.

Exprimant sa gratitude à la Malaisie pour son soutien au rétablissement du Vietnam après le récent typhon Yagi via le Centre de coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire à la gestion des catastrophes (Centre AHA), le chef du gouvernement vietnamien a déclaré qu’une telle assistance reflète l’esprit de solidarité et de résilience du bloc face aux défis communs.

Les deux Premiers ministres ont salué les efforts déployés par les ministères et secteurs des deux pays pour mettre en œuvre les questions convenues, approfondissant ainsi davantage le partenariat stratégique Vietnam - Malaisie de manière axée sur les résultats.

En discutant des orientations futures de la coopération, ils ont convenu d’augmenter les visites mutuelles de haut niveau et de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, y compris le comité mixte des deux nations sur le commerce.

Les deux dirigeants se sont engagés à renforcer la collaboration dans des domaines tels que la sécurité, l’éducation, l’aviation, le tourisme, ainsi que dans des secteurs émergents comme l’économie verte et l’économie numérique, dans le but de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau.

Saluant la mise en œuvre active par les ministères de la Défense vietnamien et malaisien du protocole d’accord de coopération en matière de défense signé en décembre dernier, le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à la signature rapide d’accords dans d’autres domaines mutuellement bénéfiques, notamment la sécurité, l’éducation et l’aviation.

En outre, il a proposé d’établir un mécanisme de consultation et de gestion des affaires maritimes et d’accorder un traitement humanitaire aux navires de pêche et aux pêcheurs détenus, conformément au droit international et aux solides relations bilatérales.

Le Premier ministre Anwar Ibrahim a convenu avec son homologue vietnamien de porter prochainement les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Il a souligné la volonté de son pays de travailler avec le Vietnam pour améliorer de manière globale leur coopération en matière de sécurité, de défense, de commerce, d’investissement et d’économie maritime. La Malaisie soutiendra les efforts du Vietnam pour que le "carton jaune" de la Commission européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) soit supprimé.

Lors des discussions sur les questions régionales, le dirigeant vietnamien a hautement apprécié la coordination de la Malaisie dans la construction d’une communauté de développement durable de l’ASEAN jouant un rôle central dans les processus régionaux.

Le Vietnam s’est engagé à soutenir la Malaisie, qui assumera la présidence de l’ASEAN en 2025, et la mise en œuvre intégrale de la Vision de la communauté de l’ASEAN 2045, a-t-il fait remarquer.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également appelé la Malaisie, qui présidera l’ASEAN l’année prochaine, à coopérer étroitement avec le Vietnam et les autres États membres pour maintenir la position commune du bloc sur les questions régionales et internationales, en particulier la question de la Mer Orientale.

