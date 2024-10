Célébration du 70e anniversaire de la libération de la capitale

Cet événement a été organisé par le Comité central du Parti, l’Assemblée nationale, le président de la République, le gouvernement, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam et la ville de Hanoï.

Le secrétaire général du Comité central du Parti et président de la République, Tô Lâm, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên, la secrétaire du Comité municipal du Parti et cheffe de la délégation des députés de Hanoï à l’Assemblée nationale, Bùi Thi Minh Hoài, y ont participé.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie, Tô Lâm a rappelé l’héroïsme de l'armée et du peuple du pays en général et de Hanoï en particulier pendant la longue guerre de résistance contre les colonialistes français.

Selon lui, la libération de la capitale le 10 octobre 1954 témoigna de la solidarité et de l’aspiration à la paix des Vietnamiens, marquant la défaite complète des colonialistes français au Vietnam et mettant fin à la résistance contre les troupes françaises.

Sous la direction du Parti, Hanoï et, plus généralement, tout le pays, se sont efforcés de surmonter toutes les difficultés, de mener à bien le Renouveau et l'intégration internationale, et ont obtenu des réalisations importantes et historiquement significatives, a-t-il affirmé.

Hanoï est aujourd'hui le centre politique et administratif national, un pôle majeur de culture, de science, d'éducation, d'économie et d'intégration internationale, et l'une des 17 plus grandes villes du monde, a déclaré Tô Lâm, avant de mentionner de nombreuses réalisations de la capitale, dont un PIB de 54 milliards d'USD et un revenu par habitant de 6.348 USD en 2023, un taux de pauvreté de 0,03%, des amitiés et coopérations avec une centaine de villes et capitales de nombreux pays.

Avec ses réalisations exceptionnelles et ses grandes contributions au cours des 70 dernières années, la capitale a reçu de nombreuses distinctions nobles du Parti et de l'État. Elle est la seule ville d'Asie-Pacifique à avoir reçu le titre de "Ville pour la paix" par l'UNESCO, et la première capitale de l'Asie du Sud-Est à rejoindre le Réseau des Villes créatives de l'UNESCO en 2019, a ajouté Tô Lâm.

Le dirigeant a encouragé la capitale à déployer davantage d'efforts pour devenir un exemple et une fierté des Vietnamiens.

Il a notamment insisté sur la nécessité de mettre en œuvre avec succès les résolutions du Parti, de mobiliser toutes les ressources disponibles pour un développement rapide et durable, favorable au développement du delta du fleuve Rouge, de la région économique clé du Nord et de tout le pays.

Il est également important d’étendre la coopération avec les capitales d'autres pays, de promouvoir la culture de Thang Long - Hanoï, contribuant à élever la position de la capitale et du pays sur la scène internationale…

Tô Lâm s’est enfin déclaré convaincu que Hanoï deviendrait une "capitale socialiste" modèle dans le monde, contribuant à faire entrer le pays dans une nouvelle ère, une ère de progrès national.

