Le PM Pham Minh Chinh aux Sommets ASEAN - Chine et ASEAN - R. de Corée

Photo : VNA/CVN

Lors du 27e Sommet ASEAN - Chine, les dirigeants des pays ont hautement apprécié les progrès positifs et continus des relations ASEAN - Chine, en particulier depuis que les deux parties ont établi le partenariat stratégique intégral 2021.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'ASEAN depuis 15 années consécutives, avec un commerce bilatéral atteignant près de 700 milliards d'USD en 2023 et est le 3e investisseur d’investissement direct étranger de l'ASEAN avec un capital total de 17,3 milliards d'USD.

S'exprimant lors du sommet, le Premier ministre vietnamien a salué le développement substantiel, efficace et étendu des relations ASEAN - Chine, apportant des avantages positifs à toutes les parties. Il a souligné que l'ASEAN et la Chine affirmaient de plus en plus leur rôle de force motrice importante et de centre de développement dynamique, guidant la croissance et le développement de la région et du monde.

En orientant l'avenir de ces relations, le dirigeant vietnamien a proposé que l'ASEAN et la Chine favorisent la connectivité stratégique, en particulier les infrastructures stratégiques, promeuvent de nouveaux moteurs de croissance, se connectent plus étroitement avec l'initiative "la Ceinture et la Route", accélèrent l'ouverture du marché, profitent des réalisations scientifiques et technologiques et développent l'économie numérique et l’économie verte.

Il a suggéré la nécessité de continuer à promouvoir davantage les activités de connexion et d'échange entre les peuples ASEAN - Chine.

Pham Minh Chinh a souhaité que l'ASEAN et la Chine rapprochent leurs positions et points de vue, consolident davantage la confiance politique, apportent des contributions positives et renforcent le dialogue et traitent pacifiquement les différends dans la région, y compris la question de la Mer Orientale pour transformer cette zone maritime en une mer de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable à long terme, et achèvent bientôt les négociations d’un Code de conduite en Mer Orientale substantiel, efficace et conforme au droit international, y compris à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

À l’issue du sommet, les dirigeants de l'ASEAN et de la Chine ont adopté des Déclarations conjointes sur l'approfondissement de la coopération en matière d'échanges entre les peuples, l’achèvement essentiel des négociations visant à porter à un niveau supérieur l’Accord de libre-échange ASEAN - Chine, le développement d’une agriculture intelligente et la promotion de la construction d'un écosystème numérique durable et inclusif, la lutte contre la fraude et les jeux d’argent en ligne.

Lors du 25e Sommet ASEAN - République de Corée, les délégués ont approuvé à l'unanimité la Déclaration commune établissant le partenariat stratégique intégral ASEAN - République de Corée, marquant une nouvelle étape de développement à l'occasion du 35e anniversaire de l'établissement de leurs relations (1989-2024).

S’adressant au sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa joie de voir l'ASEAN et la République de Corée établir officiellement un partenariat stratégique intégral.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a proposé trois directions pour porter les relations ASEAN-République de Corée à un nouveau niveau : contribuer de manière plus responsable à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité dans la région ; promouvoir une coopération économique plus forte en mettant l’accent sur la connexion des économies, la coopération culturelle, le tourisme, l’éducation et la formation ; prendre des mesures plus drastiques pour promouvoir une croissance inclusive, globale et durable, en particulier pour les nouveaux moteurs de croissance.

Le chef du gouvernement vietnamien a salué le soutien continu de la République de Corée à la position commune de l'ASEAN au regard de la question de la Mer Orientale ainsi que les efforts visant à faire de cette zone maritime une mer de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.

Il a demandé de nouveaux domaines de coopération comme l'innovation, les hautes technologies, les énergies renouvelables, la transformation numérique, la transformation verte, la réponse au changement climatique, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle…

VNA/CVN