Journée de la culture vietnamienne au Mexique

>> La présidente mexicaine salue les réalisations du Vietnam et appelle à une coopération accrue

>> L’État mexicain de San Luis Potosí souhaite jumeler avec la province de Binh Duong

>> Fort potentiel de coopération, selon un responsable mexicain

Photo : Phi Hùng/VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, a souligné lors de la cérémonie d'ouverture que les relations bilatérales s’étaient renforcées et diversifiées au cours des 50 dernières années, couvrant les domaines politique, économique, culturel et les échanges entre les peuples.

Au nom de l’administration municipale, Maria Gonzalez, responsable des Affaires étrangères de la division administrative Miguel Hidalgo, à Mexico, a salué l'organisation professionnelle de l'événement et l'opportunité pour les Mexicains de découvrir un Vietnam pacifique, en développement et hospitalier.

Le programme comprenait des spectacles d'art traditionnel présentés par des Vietnamiens. L'ambassade du Vietnam a également présenté des peintures, de photos et de vidéos sur la beauté naturelle et l'artisanat du Vietnam, et offert une dégustation de plats typiques tels que nem (rouleaux de printemps), riz frit et salades à la vietnamienne.

VNA/CVN