Vietnam - Canada : renforcer la coopération entre les deux organes législatifs

À l'occasion de sa visite de travail au Canada, le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam Nguyên Duc Hai a rencontré le 1 er octobre les présidents du Sénat et de la Chambre des communes du Canada.

La visite de la délégation de l'AN vietnamienne visait à échanger sur la coopération dans les domaines de l'économie verte, de la transformation numérique, de la planification et de la gestion urbaine, ainsi que sur les questions liées au budget, au service de l'élaboration des lois du Vietnam dans les temps à venir.

Elle permettait également de renforcer la coopération entre les commissions de l'AN et les échanges de délégations entre les deux parties.

En rencontrant la présidente du Sénat canadien, Raymonde Gagné, Nguyên Duc Hai a déclaré que le Vietnam attachait de l'importance à ses relations avec le Canada et souhaitait promouvoir le partenariat intégral, sur la base d'une coopération mutuellement bénéfique, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région Asie-Pacifique et dans le monde. Il a également salué la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique.

Pour sa part, Raymonde Gagné a exprimé sa solidarité avec le peuple vietnamien suite aux dégâts causés par le typhon. Le Canada a été l'un des premiers pays à apporter une aide d'urgence de 560.000 dollars canadiens, afin d'aider les habitants des provinces septentrionales du Vietnam à surmonter les conséquences de ce typhon, le plus puissant depuis 70 ans.

Lors de la rencontre avec le président de la Chambre des communes du Canada Greg Fegus, le dirigeant vietnamien a exprimé l'espoir de continuer à recevoir le soutien du Canada concernant la lutte contre le changement climatique et l'amélioration des conditions de vie de la population.

Greg Fegus a affirmé l'importance qu'il accorde au partenariat intégral avec le Vietnam, tout en soulignant le rôle important du Vietnam au sein de l'ASEAN. Il a également salué les contributions de la communauté vietnamienne au Canada, estimant qu'il s'agit de l'une des communautés exemplaires qui contribuent à la diversité culturelle de son pays.

La délégation vietnamienne a informé des principales activités dans le cadre des relations bilatérales ainsi que des potentiels et des opportunités de coopération future entre les deux parties. Elle a aussi rencontré des membres de la communauté vietnamienne au Canada et mené plusieurs activités pour en savoir plus sur la culture et les activités économiques du Canada en général.

