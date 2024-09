Poursuite de la consolidation et du développement des relations Vietnam - Laos

Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et son épouse, effectuent une visite d'État au Vietnam du 10 au 13 septembre.

Le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, et son épouse, effectuent une visite d'État au Vietnam du 10 au 13 septembre 2024, à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, Tô Lâm, et de son épouse.

Dans une interview accordée à la presse, l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a déclaré que les fruits de la coopération entre les deux pays apportaient une contribution importante au maintien de la stabilité politique et au développement socio-économique, ainsi que des avantages tangibles aux deux peuples.

En outre, le renforcement des relations spéciales entre le Laos et le Vietnam, ainsi que la position et le rôle renforcés des deux pays, ont activement contribué à préserver la paix, la stabilité et la coopération au développement dans la région, les liens bilatéraux étant devenus un brillant exemple des relations internationales, a-t-elle affirmé.

Elle a notamment apprécié la coopération entre les deux parties en 2024, disant que de nombreuses tâches avaient été achevées dans les délais et au-delà des attentes, d’autres avaient progressé et plusieurs problèmes en suspens avaient également été résolus.

S’agissant des relations politiques, l’ambassadrice a constaté qu’elles continuaient de se renforcer et s’approfondir.

La coopération en matière de défense continue de se renforcer, contribuant au maintien de la stabilité politique et de la paix entre les deux pays, a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne les affaires étrangères, les deux parties se coordonnent régulièrement, notamment en se rencontrant, en échangeant et en partageant leurs expériences dans la construction du Parti, du système politique et le développement socio-économique… Elles se soutiennent également lors des forums internationaux et régionaux, a-t-elle indiqué.

Les relations dans l’économie, le commerce et l'investissement continuent d'être favorisées, a-t-elle affirmé, précisant qu’actuellement, le Vietnam investissait dans 256 projets d'une valeur de 5,5 milliards d'USD au Laos et que le commerce Laos-Vietnam au cours des huit premiers mois de 2024 avait atteint 1,3 milliard d'USD.

S’agissant de la visite du dirigeant lao Thongloun Sisoulith, l’ambassadrice a souligné que cet événement continuerait de renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les peuples du Laos et du Vietnam.

Au cours de cette visite, les deux parties réévalueront le contenu et les résultats de leur coopération et définiront les orientations clés pour 2025 et les années suivantes, a-t-elle estimé.

C'est une opportunité pour les deux parties de mieux se comprendre et de promouvoir leur coopération intégrale afin d'obtenir davantage de résultats fructueux, apportant des bénéfices aux peuples des deux pays. Malgré les changements complexes de la situation régionale et internationale, avec des opportunités et des défis en même temps, le Laos et le Vietnam accordent toujours la plus haute priorité à la défense et au renforcement de leurs relations spéciales, a-t-elle martelé.

Durant son séjour, le secrétaire général du Comité central du PPRL et président du Laos, Thongloun Sisoulith, rencontrera d’anciens soldats volontaires et experts vietnamiens, ainsi que des étudiants lao qui font des études et des recherches au Vietnam. Cela permettra d’affirmer aux peuples des deux pays ainsi qu'au monde que les relations étroites, fidèles, et la confiance spéciale et unique entre le Laos et le Vietnam existent depuis longtemps et continueront à être entretenues et transmises aux générations futures, a-t-elle souligné.

Organisée dans le contexte de développements complexes de la situation régionale et internationale, cette rencontre significative montrera l'importance de renforcer la coopération pour protéger et développer des relations continues et stables, de continuer à répandre la solidarité et l’affection spéciales entre le Laos et le Vietnam en tant qu’atout inestimable et facteur garantissant l’indépendance et le développement des deux pays, a-t-elle indiqué.

En outre, selon elle, la rencontre vise à sensibiliser les jeunes générations des deux pays pour préserver et développer l'amitié spéciale entre le Vietnam et le Laos.

