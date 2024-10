Le Vietnam proteste contre la brutalité des forces chinoises contre ses pêcheurs

Le Vietnam est extrêmement préoccupé et indigné, et proteste résolument contre la conduite brutale des forces chinoises chargées de l’application de la loi à l’encontre des pêcheurs et des bateaux de pêche vietnamiens opérant dans l’archipel vietnamien de Hoàng Sa, provoquant des blessures, menaçant la vie et causant des dommages matériels aux pêcheurs vietnamiens, a déclaré la porte-parole.

Photo : MAE/CVN

La diplomate a fait cette déclaration après que des forces chinoises chargées de l’application de la loi avaient réprimé, blessé et confisqué le 29 septembre les biens de pêcheurs vietnamiens à bord du bateau de pêche QNg 95739 TS (province de Quang Ngai) alors qu’ils opéraient dans les eaux de l’archipel vietnamien de Hoàng Sa.

Les actes commis par les forces chinoises chargées de l’application de la loi ont gravement violé la souveraineté du Vietnam sur l’archipel de Hoàng Sa, le droit international, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et sont allés à l’encontre des perceptions communes des hauts dirigeants des deux pays sur un meilleur contrôle et une meilleure gestion des différends maritimes, a-t-elle dénoncé.

Le ministère des Affaires étrangères du Vietnam a étroitement interagi avec l’ambassade de Chine à Hanoi, protestant vigoureusement contre ces actes des forces chinoises chargées de l’application de la loi, exigeant que la Chine respecte pleinement la souveraineté du Vietnam sur l’archipel de Hoàng Sa, d’ouvrir d’urgence une enquête et en notifie les résultats au Vietnam, et de ne pas laisser se reproduire des actes similaires, a-t-elle encore indiqué.

VNA/CVN