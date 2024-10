Le président irlandais Michael D. Higgins accueille le dirigeant vietnamien Tô Lâm

Le président irlandais Michael D. Higgins et son épouse ont présidé mercredi 2 octobre à Dublin une cérémonie d’accueil en l’honneur du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, qui effectue du 1 er au 3 octobre une visite d’État en Irlande.

Photo : VNA/CVN

Après la cérémonie, le secrétaire général et président Tô Lâm a eu une réunion privée avec le président irlandais Michael D. Higgins. Après la réunion, les deux dirigeants et les délégations de haut rang des deux pays ont eu des entretiens officiels. Après les entretiens, les deux dirigeants ont planté un arbre dans le jardin du palais présidentiel.

Le dirigeant vietnamien a écrit dans le livre d’or qu’il était heureux de visiter l’Irlande, la belle "île aux perles" riche en traditions culturelles, et qu’il était très reconnaissant de l’accueil chaleureux et respectueux que le président irlandais et le peuple irlandais lui ont réservé, ainsi qu’à la délégation vietnamienne.

Il a ajouté que malgré la distance géographique, les similitudes historiques dans la longue lutte pour l’indépendance et la résilience, le Vietnam et l’Irlande ont construit une relation solide au cours des trois dernières décennies depuis l’établissement des relations diplomatiques.

Photo : VNA/CVN

Avec les bons résultats de la coopération, la confiance politique et le grand potentiel de la coopération bilatérale, M. Lâm a écrit qu’il pensait que les relations entre le Vietnam et l’Irlande se développeraient de plus en plus fortement et efficacement.

À cette occasion, il a souhaité que l’Irlande continue de se développer de manière prospère et que l’amitié et la coopération entre le Vietnam et l’Irlande soient renforcées et élargies au profit des peuples des deux pays et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans les deux régions et dans le monde.

Le dirigeant vietnamien et la délégation vietnamienne ont également déposé des fleurs au monument national sur la place Parnell à Dublin. C’est le lieu où se déroulent des événements commémoratifs pour commémorer ceux qui se sont sacrifiés pour l’indépendance de l’Irlande.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Irlande en 1996, les relations de coopération et d’amitié des deux pays ont obtenu des résultats remarquables et concrets, conformes aux intérêts communs des gouvernements et des peuples des deux pays.

La coopération économique, commerciale et éducative est actuellement un point positif dans leurs relations. L’Irlande est actuellement le 6e partenaire commercial du Vietnam sur le marché de l’UE, avec un chiffre d’affaires commercial bilatéral atteignant 3,5 milliards d'USD en 2023 et 2,73 milliards d'USD au cours des sept premiers mois de 2024.

Photo : VNA/CVN

L’Irlande compte actuellement 41 projets d’investissement au Vietnam avec un capital enregistré total de 44,32 millions d'USD, se classant au 61e rang sur 141 pays et territoires investissant au Vietnam.

En ce qui concerne la coopération au développement, l’Irlande considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans sa politique de coopération au développement, en se concentrant sur les domaines de l’éducation, de l’égalité des sexes, de la réponse au changement climatique et du soutien aux minorités ethniques.

L’Irlande continue de fournir une aide publique au développement (APD) non remboursable au Vietnam dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de l’éducation et de la formation, de l’aide aux personnes handicapées, du déminage, entre autres.

La visite d’État en Irlande du secrétaire général et président Tô Lâm contribue cette fois à renforcer la confiance politique et à consolider l’amitié entre le Vietnam et l’Irlande ; à promouvoir la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la science et de la technologie, de l’innovation, de l’éducation et de la formation, de l’agriculture.

VNA/CVN