La visite du dirigeant Thongloun Sisoulith, un jalon important des liens Vietnam - Laos

Le président de la Commission centrale des relations extérieures du Parti, Lê Hoài Trung, a souligné que la visite du secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith et de son épouse au Vietnam, du 10 au 13 septembre, avait marqué un jalon important pour promouvoir la solidarité spéciale entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Il s’agissait de la deuxième visite d’État du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith au Vietnam depuis le XIe Congrès national du PPRL en janvier 2021, a-t-il indiqué à la presse.

Cette visite a eu lieu à un moment où les deux Partis, les deux pays, les deux peuples mettent en œuvre activement les Résolutions de chaque Parti et préparent activement les Congrès à tous les niveaux en vue des Congrès nationaux du PCV et du PPRL en 2026, a-t-il fait savoir.

Coopération intégrale

Lors de cette visite, les deux parties ont tenu une rencontre de haut niveau entre le PCV et le PPRL qui constitue le mécanisme le plus important dans les relations de coopération entre les deux partis et les deux pays. Ces activités extérieures sont très importantes pour les liens entre les deux Partis, les deux États et se déroulent après l’élection du président Tô Lâm en tant que secrétaire général du Comité central du PCV.

Ces activités extérieures importantes démontrent l’importance que les deux partis, deux pays, deux secrétaires généraux, deux présidents, deux partis et deux pays attachent à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Cette visite contribue à renforcer davantage l’amitié et la solidarioté entre les deux pays. Il s’agit d’une étape importante dans le renforcement et l’amélioration de l’efficacité de la coopération intégrale entre les deux partis et les deux pays, contribuant ainsi à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur et à les rendre de plus en plus approfondies, efficaces et pragmatiques pour apporter la prospérité aux peuples des deux pays et contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement régionaux et même mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Lê Hoài Trung a déclaré que lors de sa visite au Vietnam, Thongloun Sisoulith avait mené 15 activités importantes, dont l’entretien avec le secrétaire général et président Tô Lâm, des entrevues avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, ainsi que des rencontres avec d’anciens dirigeants du Parti et de l’État vietnamien.

Visite couronnée de succès

Au cours de la visite, les deux pays ont également publié une Déclaration commune soulignant les principes, les orientations et contenus principaux de la coopération Vietnam-Laos dans divers domaines à l’avenir.

Lê Hoài Trung a déclaré que la visite d’État du secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith au Vietnam a été couronné de succès. Les résultats obtenus lors de cette visite ouvriront la voie à la promotion de l’amitié grande, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos afin d’entrer dans une nouvelle étape de développement. Les relations entre les deux partis, deux pays et deux peuples deviendront de plus en plus étroites, plus profondes et plus pramatiques et plus efficace.

Concernant les principales orientations pour concrétiser les résultats de cette visite, Lê Hoài Trung a souligné l’importance de mettre en peuvre efficacement les orientations atteintes par les dirigeants des deux pays sur la promotion du développement et de la coopération des relations Vietnam - Laos.

Afin de bien faire ce travail, il faut d’abord que tous les niveaux, les secteurs et les localités comprennent pleinement la valeur particulière et immense des relations spéciales Vietnam - Laos ainsi que l’importance de la solidarité et de l’entraide pour la construction et le développement des deux partis et des deux pays.

Deuxièmement, il est nécessaire d’attacher une grande importance à la mise en œuvre efficace des divers accords et engagements conclus par les deux pays, en particulière dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des infrastructures et de la monnaie. Cela nécessite de la détermination, de l’initiative et un esprit de mise en œuvre drastique et créative de la part de tous les niveaux, ministères, secteurs et localités, pour concrétiser rapidement les accords et les engagements.

Troisièmement, les deux secrétaires généraux et présidents et les hauts dirigeants des deux pays ont proposé des orientations et des mesures majeures visant à promouvoir la coopération entre les deux pays dans divers domaines. Tous les ministères, secteurs et localités concernées devraient formuler rapidement des plans spécifiques pour chaque question et chaque secteur.

Quatrièmement, les agences concernés devraient renforcer leur coopération pour résoudre rapidement les difficultés et les problèmes, accélérer la mise en œuvre, accroître la supervision régulière, l’inspection de la mise en œuvre pour assurer la mise en œuvre efficace des divers accords, engagements et plans de coopération entre les deux pays.

VNA/CVN