Le dirigeant Tô Lâm rend visite au Trinity College de Dublin

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, en visite d'État en Irlande, a visité le 2 octobre le Trinity College de Dublin, où il a prononcé un discours intitulé "Vision pour une nouvelle ère de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et l’Irlande, pour la paix, la coopération et le développement".

Le dirigeant Tô Lâm a souligné que le Vietnam et l’Irlande présentaient de nombreuses similitudes historiques et culturelles, affirmant que le Vietnam appréciait les réalisations exceptionnelles de l'Irlande en matière de développement socio-économique et que l'Irlande était également un symbole de solidarité et de prestige international.

Partageant les réalisations du Vietnam, il a respectueusement remercié l'Irlande pour son soutien précieux au développement du Vietnam au cours des 30 dernières années, en particulier dans les domaines de la réduction de la pauvreté, du traitement des conséquences de la guerre, de l’assistance aux personnes vulnérables, de l'amélioration des capacités de gestion économique, de l’égalité des sexes et de la réponse au changement climatique.

Sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le Vietnam reste fidèle à son objectif "d'indépendance nationale associée au socialisme", a-t-il déclaré, ajoutant que son pays continuait également de considérer l’humain comme le noyau et la force motrice du développement, d’édifier un État de droit, du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien a estimé qu’en près de trois décennies depuis l’établissement des relations diplomatiques, l'amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Irlande s’étaient développées de façon de plus en plus dynamique.

Le Vietnam tient toujours en haute estime ses relations avec l'Irlande, membre dynamique de l'UE, pionnier de l'innovation et source de l'élite mondiale. Cette visite contribuera positivement au renforcement de l'amitié et de la coopération entre les deux pays, a-t-il déclaré.

Dans le but de tirer le meilleur parti des opportunités stratégiques, de transformer les défis en opportunités et de bâtir un avenir prospère pour les deux pays, Tô Lâm a souligné l’importance de créer de manière proactive un nouvel espace de développement pour le bénéfice et la prospérité des peuples des deux pays. Selon lui, le cadre de partenariat stratégique dans le domaine de l'enseignement supérieur que les deux pays établiront contribuera à promouvoir les atouts de chaque pays et les réalisations de la coopération bilatérale au cours des 30 dernières années, à ouvrir de nouvelles voies de coopération.

Il est en outre nécessaire de créer des percées dans l’amélioration de l’autonomie, de la résilience et de l’adaptabilité aux nouveaux défis mondiaux, de travailler ensemble pour changer la façon de penser et les méthodes de gestion des défis mondiaux en promouvant la prévention et le contrôle de manière proactive, d’améliorer la force intrinsèque et la résistance aux influences de l’extérieur...

De plus, il est important de renforcer et élargir de manière proactive les contributions du Vietnam et de l’Irlande à la paix, à la coopération et au développement internationaux.

En tant que membres actifs et responsables de la communauté internationale, il est nécessaire que le Vietnam et l'Irlande continuent à promouvoir la coopération multilatérale, le respect du droit international, la résolution des différends par des moyens pacifiques, l’absence de la menace à recourir à la force et du recours à la force dans les relations internationales, à promouvoir le rôle des Nations Unies, à lancer de manière proactive de nouvelles idées de coopération pour la paix, la sécurité, la stabilité et le développement de l’humanité. Il est notamment nécessaire de contribuer plus activement au maintien de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol dans les mers et les océans, conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982) et au droit international.

Tô Lâm s’est enfin déclaré convaincu que le Vietnam et l'Irlande continueraient à coopérer étroitement, en visant un niveau de relations plus élevé à l'avenir, dans l’intérêt des deux peuples, pour un avenir de paix, de stabilité, de coopération et de développement dans les deux régions et dans le monde.

