Hanoï

Remise des prix du concours "la Technologie avec le Cœur"

La cérémonie de remise des prix du concours de photos et de vidéos clips sur le thème "la Technologie avec le Cœur" (Technology with Heart) s’est déroulée mercredi 5 juin à Hanoï.

Lancé en janvier dernier, le concours de photos et de clips vidéos sur le thème "La Technologie avec le Cœur" (Technology with heart), organisé par l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel), est la première initiative de ce genre au Vietnam et aborde le thème de la technologie, avec un montant total de récompenses atteignant le milliard de dôngs. Il vise à mettre en valeur les contributions importantes de la technologie, à diffuser de belles images et à transmettre des messages significatifs de la technologie comme vecteur d’une vie meilleure.

Technologie comme vecteur d’une vie meilleure

Ce concours marque non seulement la coopération entre la VNA et Viettel à l’ère digitale, mais constitue également un événement de choix à l’occasion du 35e anniversaire de Viettel.

"L’espace numérique se développe constamment, créant de nouvelles réalisations au gré d’un flux technologique en mouvement perpétuel. La transformation numérique est mise en œuvre de manière globale dans de nombreux secteurs et domaines du pays. La VNA et Viettel continuent de déployer leurs efforts service de la transmission de l’information et de l’apport de technologie aux masses, contribuant ainsi à développer améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens", a souligné la directrice générale de VNA, Vu Viêt Trang.

Le concours a rassemblé en trois mois près de 1.700 photos et 87 clips vidéo reflétant les contributions notables de la technologie dans tous les aspects de la vie.

Une trentaine d’œuvres récompensées

Selon le jury, les œuvres proviennent de toutes les régions du pays, des montagnes et des plaines, de milieu urbain et rural, et même des îles. La plupart correspondent de près au thème du concours et sont de bonne qualité. Outre des journalistes et des photographes professionnels qui excellent dans le contenu et les techniques de présentation, des photographes amateurs ont raconté des histoires simples de la vie quotidienne avec des images réalistes et pleines d'émotion. De nombreux auteurs s’expriment de manière créative et riche, exploitant divers aspects de la technologie.

Le jury a décidé d’une sélection de 10 œuvres clichés uniques, de 12 ensembles d'œuvres photographiques et de 10 œuvres de clips vidéos qui se verront décerner des prix.

"Les œuvres ont une fois de plus montré que la technologie est non seulement devenue un élément indispensable de la vie, mais qu’elle rapproche également les gens, les connectant à l’amour. Ceci est différent de nombreux concours et Prix technologiques précédents", a estimé Vu Viêt Trang.

Le comité d'organisation a décerné trois premier prix, six deuxièmes prix, neuf troisièmes prix et quatorze prix d’encouragement.

Quelques œuvres en exposition

Lauréate du premier prix du concours, Vu Hông Vân (Hanoï) s'est sentie très honorée et fière. Pour réaliser son œuvre Công nghê tu trai tim (Technologie avec la Cœur), elle a utilisé de nombreuses techniques graphiques et applications technologiques afin de faire la différence et de présenter un travail de qualité. Son œuvre parle intimement au public.

Lê Minh Son (Hanoï) a remporté deux prix (troisième prix et prix d’encouragement). Conscient de l’omniprésence de la technologie, il aborde celle-ci d’un point de vue très populaire son œuvre photographique (prix d’encouragement) qui capture un marché de la province de Thai Nguyên (Nord) qui utilise la technologie de paiements rapides. C’est également le premier marché de cette localité à utiliser une application de paiement sans contact, contribuant ainsi à transformer la vie des gens. Lê Minh Son estime que c'est une bonne prémisse pour que les gens changent progressivement et se tournent de plus en plus vers la technologie à l’avenir. Avec sa série de photos Le Temple de la Littérature met la technologie moderne au service de la diversification et du développement du tourisme dans la capitale (troisième prix), l’auteur souligne la bonne approche que constitue la technologie pour développer le tourisme nocturne dans un site historique et en quoi elle peut faire la différence lors qu’elle est employée de manière correcte et appropriée, au profit d’un produit touristique culturel.

Une exposition des œuvres photographiques du concours de photos et de vidéos clips "La Technologie avec le Cœur" est accessible du 5 au 11 juin au siège de la VNA à Hanoï.

