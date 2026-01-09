Le chef du Parti reçoit l'ambassadeur américain

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu le 9 janvier l'ambassadeur des États-Unis, Marc Knapper, venu lui dire au revoir au terme de son mandat au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a félicité l'ambassadeur américain Marc Knapper pour la réussite de son mandat au Vietnam et a salué sa contribution importante au développement du partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis.

Il s'est félicité des progrès notables accomplis dans divers domaines entre les deux pays, notamment la politique et la diplomatie, le commerce et l'économie, la défense et la sécurité, la réparation des séquelles de la guerre, ainsi que la science et la technologie. Il a souligné que le Vietnam était prêt à renforcer sa coopération avec les États-Unis, y compris par la signature d'un accord commercial réciproque juste et équilibré.

Le secrétaire général Tô Lâm a réaffirmé la constance de la politique étrangère vietnamienne d'indépendance, d'autonomie, de coopération, de développement et de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, et la constance de la politique de défense vietnamienne des "quatre non" (pas d’alliances militaires, pas de bases étrangères sur le territoire, pas de coopération militaire contre un pays tiers, et pas d’utilisation de la force ou de menace de force).

"Le Vietnam a toujours accordé une grande importance à ses relations avec les États-Unis et se réjouit de poursuivre une coopération étroite avec le gouvernement américain afin d'approfondir les relations bilatérales, fondées sur le respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun, contribuant ainsi positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement aux niveaux régional et mondial", a-t-il déclaré.

Il a également évoqué certaines des réalisations les plus remarquables du Vietnam depuis le XIIIe Congrès national du Parti, notamment ses avancées mondialement reconnues en matière d'innovation et de développement scientifique et technologique. Le prochain XIVe Congrès national du Parti marquera une nouvelle étape de développement pour la paix, l'indépendance, la démocratie et la prospérité.

Photo : VNA/CVN

Concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun, le secrétaire général Tô Lâm a souligné la nécessité de respecter la Charte des Nations unies et le droit international, et de résoudre les différends par le dialogue et d'autres moyens pacifiques.

Concernant l'évolution de la situation régionale, il a demandé aux États-Unis de continuer à soutenir le maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol dans la région, conformément au droit international, et notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, soulignant que les activités menées en Mer Orientale devaient contribuer à cet objectif commun.

Le secrétaire du Parti s'est dit convaincu que, quel que soit son poste futur, l'ambassadeur Knapper continuerait de soutenir le développement des relations Vietnam - États-Unis et d'aider les deux pays à atteindre de nouvelles réalisations dans leur coopération bilatérale.

Pour sa part, le diplomate américain Marc Knapper a sincèrement remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur attention et leur soutien, qui lui ont permis de mener à bien son mandat.

Il a félicité le Vietnam pour ses remarquables réussites, notamment sa croissance économique stable, l'amélioration du niveau de vie et le renforcement de son prestige et de sa position sur la scène internationale.

Il s'est dit fier d'avoir participé aux événements majeurs des relations bilatérales, en particulier l'élévation de ces relations au rang de partenariat stratégique global en septembre 2023 et les activités marquant le 30e anniversaire des relations diplomatiques.

Il a affirmé que, quel que soit le poste qu'il occupera, il continuera de s'efforcer de développer les relations bilatérales et de contribuer concrètement à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans les régions et dans le monde.

VNA/CVN