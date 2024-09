Le Vietnam va envoyer de nouveaux Casques bleus à Abyei et au Soudan du Sud

Le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam s’est coordonné avec d’autres unités concernées du ministère de la Défense en vue de la cérémonie d’envoi de l’hôpital de campagne de niveau 2 N°6 et l’unité de génie militaire N°3 aux missions de maintien de la paix des Nations unies (ONU), a déclaré lundi 16 septembre à Hanoï son directeur, le général de brigade Pham Manh Thang.

Photo : VNA/CVN

L’unité de génie militaire N°3, composée de 180 personnes, devrait partir pour la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (UNISFA) sur un vol charter des Nations unies le 24 septembre. Leurs biens et équipements seront transportés au quatrième trimestre de cette année et devraient arriver au premier trimestre 2025.

Le 24 septembre également, 63 membres de l’hôpital de campagne de niveau 2 N°6 partiront pour la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) sur un vol C-17 financé par l’Australie depuis l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï. Leurs biens et équipements seront transportés quatrième trimestre 2024 par voie aérienne et maritime, et arriveront à destination dans environ 90 jours.

La formation des deux unités s’est achevée dans les délais prévus, conformément aux réglementations de l’ONU, a déclaré général de brigade Pham Manh Thang, ajoutant que le personnel de l’unité de génie militaire N°3 recevra davantage de formation d’ici son départ.

Le chef adjoint de l’état-major général de l’Armée populaire du Vietnam et chef adjoint du comité directeur du ministère de la Défense sur la participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, le général de corps d’armée Phung Sy Tân a salué la coordination étroite et sérieuse entre les agences et unités concernées. Il a demandé au département de poursuivre sa coordination en vue de la cérémonie de départ.

Les 165 premiers membres de l’unité de génie militaire N°2 devraient rentrer au Vietnam le 28 septembre 2024, et 15 autres un mois plus tard. Quatre de ces unités resteront au sein de l’UNISFA pour opérer à l’unité de génie militaire N°3. Les 51 premiers membres de l’hôpital de campagne de niveau 2 N°5 devraient rentrer au Vietnam le 28 septembre, et les 12 autres le 10 octobre 2024.

VNA/CVN