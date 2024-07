Le marché de la data au Vietnam a encore une belle marge de croissance

Le marché vietnamien des centres de données a atteint 557 millions de dollars en 2022 et devrait connaître un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,8% jusqu'en 2029. Un centre de données sert au stockage de ressources informatiques. Il est responsable de l'exploitation et de la gestion des serveurs, fournissant des solutions de traitement et de stockage des données.