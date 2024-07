Les sentiments des Khmers réservés au secrétaire général Nguyên Phu Trong

Comme d’habitude, chaque matin, chez la maison de Trâm Chai Xuol (commune de Dai Tâm, district de My Xuyên, province de Soc Trang), les personnes réputées khmères de la commune y viennent boire du thé et discuter du travail et de l’étude de leurs enfants. Mais ces derniers jours, les histoires sont devenues plus calmes car tout le monde pleure le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Trâm Chai Xuol a partagé que lui-même et de nombreux compatriotes étaient très reconnaissants envers le secrétaire général car, pendant son mandat, il avait toujours prêté attention au développement économique, culturel et social des zones de minorités ethniques et de l'ethnie khmère, en particulier.

Photo : VNA/CVN

La commune de Dai Tâm compte le plus grand nombre d'ethnie khmère de Soc Trang. Ces dernières années, grâce aux investissements dans les infrastructures de transport, les écoles, les soins de santé, les infrastructures de production agricole... les gens ont augmenté leurs revenus, leur vie s’est améliorée considérablement, a-t-il ajouté.

Trân Sên (commune de Dai Tâm, district de My Xuyên, province de Soc Trang) a estimé que le secrétaire général était un bon leader ayant toujours accordé une grande attention au peuple. "Ces derniers jours, les Khmers ont suivi les informations sur la vie, le processus de leadership et l'exemple du secrétaire général. Les Khmers de la commune ont exprimé leur regret de ne pas pouvoir venir sur place offrir de l'encens pour dire au revoir au secrétaire général", a-t-il déclaré.

Dans la commune de My Thuân (district de My Tu, province de Soc Trang) où plus de 50% de la population est d'origine khmère, les gens ont tous exprimé leurs condoléances, suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, a déclaré Son Sa Ranh, secrétaire du Comité communal du Parti.

Selon Son Sa Ranh, le secrétaire général est le noyau de la direction, une personne qui a mené le travail d’édification et de rectification du Parti de manière drastique, globale et synchrone, une personne qui a résolument lutté contre l'individualisme, la corruption et les pratiques malsaines parallèlement a renforcé la pratique de l'éthique révolutionnaire et la promotion de bonnes traditions nationales.

Son Sa Ranh a souligné : "Sous la direction sage et ingénieuse du secrétaire général Nguyên Phu Trong, notre Parti et notre pays ont surmonté toutes les difficultés et tous les défis, réalisant de grandes réalisations dans tous les domaines. La province de Soc Trang, de son côté, s'est développée assez rapidement ces dernières années".

Soc Trang compte plus de 30% de la population d'origine khmère, la plus grande du pays, avec 94 temples bouddhistes khmers Theravada. Ces jours-ci, l’atmosphère dans les lieux de culte reste calme et les activités de divertissement sont temporairement suspendues.

Le vénérable Ly Minh Duc, de la pagode Bo Tum Vong Sa Som Rong (quartier 5, ville de Soc Trang) a rappelé : "Le secrétaire général souhait que le bouddhisme de Soc Trang soit un modèle exemplaire de solidarité avec les autres religions et de solidarité au sein de la communauté ethnique pour mettre en œuvre les objectifs fixés : construire la province de Soc Tang de plus en plus riche, belle, civilisée".

Le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong est une perte énorme pour le pays et pour les minorités ethniques en particulier. Au cours de son mandat, il a toujours veillé à diriger et à créer les conditions nécessaires au développement des minorités ethniques, y compris les Khmers. Donc, la vie des Khmers de Soc Trang s’est considérablement améliorée, a-t-il dit.

Le vénérable Son Phuoc Loi, de la pagode O Chum (commune de Vinh Quoi, chef-lieu de Nga Nam, province de Soc Trang) a souligné que le peuple khmer avait la confiance toujours dans la direction du Parti et édifiait la province de plus en plus développée, prospère et belle, selon les instructions du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

VNA/CVN