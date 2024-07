Planification du système national de ports de pêche et d'abris anti-tempête

Photo : VNA/CVN

Son objectif vise à moderniser les infrastructures du secteur de la pêche, à répondre aux besoins logistiques, à assurer la sécurité sanitaire des aliments, à réduire les pertes après capture, à assurer la sécurité des navires et des pêcheurs, à accroître l'efficacité de la gestion des pêches, à s'adapter aux changements climatiques, à protéger l’environnement et l’écosystème marin et à contribuer à assurer la défense et la sécurité nationales.

Selon la planification, entre 2021 et 2030, les investissements seront injectés dans la création de cinq grands centres de pêche dans la ville de Hai Phong (Nord), la ville de Dà Nang (Centre), la province de Khanh Hoà (Centre), la province de Bà Ria-Vung Tàu (Sud) et la province de Kiên Giang (delta du Mékong).

D'ici 2030, le pays comptera 173 ports de pêche de toutes sortes, capables de traiter environ 2,98 millions de tonnes chaque année et 160 abris anti-tempête capables d'accueillir environ 90.600 navires de pêche.

Ces ports de pêche permettent de créer d'importants pôles commerciaux servant de moteurs de développement des parcs industriels de pêche, des zones économiques côtières et des grands centres de pêche liés aux principales zones de pêche, créant ainsi une attraction et une force pour que le secteur de la pêche se développe de manière efficace et durable.

En particulier, l'administration numérique sera utilisées dans tous les ports de pêche de niveau 1. Ces ports implantés dans les cinq grands centres de pêche deviendront des maillons cruciaux de la chaîne de valeur mondiale des produits aquatiques, avec une compétitivité élevée.

D’ici 2050, le Vietnam développera un réseau de ports de pêche complet et moderne, comparable à d’autres dans la région et dans le monde, répondant aux normes vertes.

La planification vise également à moderniser les ports de pêche et les abris anti-tempête sur les îles, notamment Truong Sa (Spratly) et Hoàng Sa (Paracel).

VNA/CVN