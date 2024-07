La sécurité aérienne renforcée lors des funérailles du secrétaire général du Parti

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a annoncé l'application de mesures de sécurité aérienne renforcées de niveau 1 dans les aéroports, les prestataires de services de trafic aérien, les compagnies aériennes et les sociétés de services aéronautiques lors des funérailles nationales du secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyên Phu Trong.

>> Liste des membres du Comité d'organisation des funérailles du chef du PCV, Nguyên Phu Trong

>> Liste du Comité des funérailles du secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

La période d'application s'étend du 22 juillet à 17h00 au 26 juillet 2024 à minuit.

La CAAV a demandé aux agences et unités compétentes de mettre en œuvre des mesures de sécurité renforcées appropriées basées sur la réglementation.

L'autorité a ordonné aux autorités aéroportuaires des régions du pays, à la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports Corporation of Vietnam - ACV), à la Société de gestion du trafic aérien du Vietnam (VATM) et aux compagnies aériennes vietnamiennes de faire un rapport quotidien sur l'état de l'assurance de la sécurité aérienne via l'adresse e-mail : avsec@caa.gov.vn de 14h à 15h.

Selon les règles en vigueur, le niveau 1 est appliqué lors d'événements socio-politiques importants ou lorsque le pays fait face à une situation de sécurité politique et d'ordre social compliquée.

VNA/CVN