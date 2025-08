Hô Chi Minh-Ville classée parmi les villes les plus fidélisées au monde

Selon l'enquête "City Pulse 2025 - The Magnetic City" récemment publiée et menée par Gensler Research Institute, Hô Chi Minh-Ville se classe au deuxième rang des villes les plus fidélisées au monde, juste derrière Taipei (Taïwan - Chine). Cette étude, très fiable, est menée régulièrement depuis de nombreuses années à grande échelle.

Selon le résultat, Hô Chi Minh-Ville obtient un score élevé dans l'enquête sur les villes fidélisant leurs résidents, offrant ainsi des opportunités d'attirer des visiteurs de longue durée. C'est un signal positif pour l'industrie touristique et le développement durable de la localité.

Selon Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, c'est la première fois que la localité est classée parmi les villes les plus fidélisantes au monde, ce qui est très significatif pour Hô Chi Minh-Ville et l'industrie touristique vietnamienne en général.

"Le fait que Hô Chi Minh-Ville se classe 2e dans l'enquête "City Pulse 2025 - The Magnetic City", juste après Taipei et surpassant de nombreuses villes développées comme Singapour, Sydney ou Berlin, constitue un signal précieux. Plus important encore, ce résultat démontre qu'Hô Chi Minh-Ville n'est pas seulement une ville où il fait bon travailler ou voyager, mais qu'elle est devenue une destination où il fait bon vivre et où il fait bon séjourner, et qui inspire ses habitants à long terme", a déclaré le directeur adjoint Lê Truong Hiên Hoa.

Concernant l'industrie touristique vietnamienne, selon le directeur adjoint Lê Truong Hiên Hoa, c'est l'occasion de réévaluer la valeur durable d'une destination. Le tourisme n'est plus une simple destination touristique, mais une expérience de vie et des liens émotionnels.

Lê Truong Hiên Hoa a souligné qu’"une ville qui retient ses habitants est une endroit qui a la capacité de retenir les touristes, en particulier les visiteurs de longue durée, les experts internationaux et les jeunes en déplacement à l'international. Ce résultat constitue un fondement important pour que le tourisme de Hô Chi Minh-Ville et celui du pays tout entier se positionnent comme une image urbaine moderne, dotée d'une identité et d'une profondeur culturelles".

Résultats satisfaisants

Selon le rapport de Gensler Research Institute, l'unité chargée de l'enquête de "City Pulse 2025 - The Magnetic City", les résultats ont été compilés auprès de plus de 33.000 habitants de 65 villes à travers le monde, dont Hô Chi Minh-Ville est l'une des villes les plus représentatives de la région Asie-Pacifique.

Chaque participant a été évalué selon 152 facteurs, allant des équipements urbains, du cadre de vie, des infrastructures de transport aux émotions personnelles, à la fierté et à l'attachement à la localité.

Selon M. Lê Truong Hiên Hoa, il est intéressant de noter que Hô Chi Minh-Ville a obtenu d'excellents résultats non pas sur les critères traditionnels d'infrastructure, mais sur 5 facteurs émotionnels marquants: ne pas s'ennuyer en ville, se sentir comme chez soi, être fier de sa ville, être attaché à la ville pour longtemps, et l'attachement des habitants à la ville s'approfondit avec le temps.

"À Hô Chi Minh-Ville, 61% des habitants déclarent avoir peu ou pas l'intention de partir, ce qui reflète une valeur urbaine plus profonde qui crée un sentiment d'appartenance, non seulement en offrant des commodités, mais aussi en favorisant l'esprit de vie", a ajouté M. Lê Truong Hiên Hoa à propos des résultats obtenus par la ville grâce à cette enquête.

Gensler est l'une des organisations les plus prestigieuses au monde dans le domaine de l'urbanisme, de l'architecture et de la recherche sur le comportement des résidents. L'enquête de Gensler ne se contente pas de mesurer la satisfaction, mais examine également des facteurs émotionnels tels que le sentiment d'appartenance, la fierté et le désir de continuer à vivre dans la ville à long terme.

Le rapport 2025 de Gensler présente les 10 meilleures villes mondiales en termes de rétention des résidents: Taipei arrive en tête avec un taux de 64 %, suivie de Hô Chi Minh-Ville avec un taux de 61 %, puis Singapour, Sydney (Australie), Berlin (Allemagne), Monterrey (Mexique), Munich (Allemagne), São Paulo (Brésil), Vancouver (Canada) et Séoul (République de Corée).

Selon M. Lê Truong Hiên Hoa, Hô Chi Minh-Ville classée parmi les meilleures villes cette année est particulièrement précieuse, notamment dans le contexte de l'expansion de son espace urbain, du repositionnement de sa marque et de sa stratégie de développement dans de nombreux domaines, dont le tourisme. Hô Chi Minh-Ville n'est plus seulement une ville qui attire des gens pour un court séjour, mais devient progressivement un lieu de vie à long terme, ce qui constitue un atout pour le développement d'un tourisme durable.

Texte et photos : Tân Dat/CVN